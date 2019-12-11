Senato Dış ilişkiler Komitesi "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım öngören yasa tasarısını kabul etti.

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye'deki askeri adımlarının "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği tasarı, 4'e karşı 18 "evet" oyu ile kabul edildi.

Oylama öncesinde senatörler Bob Menendez, James Risch, Mitt Romney ve yaptırım karşıtı Senatör Rand Paul arasında tartışma yaşanması dikkati çekti.

Türkiye'nin birçok uyarıya rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD'yi uluslararası arenada zayıf göstereceğini savunan Senatör Menendez, "ABD, Türkiye tarafından rehin alındı ve Senato, Türkleri gücendirmemek için Ermeni tasarısını oylamaktan bile çekiniyor." ifadesini kullandı.

Menendez'in söylemlerine destek veren Senatör Risch de "Türkiye'nin ABD'ye saygısızlık yaptığını" ve bu duruma göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Risch, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savundu.