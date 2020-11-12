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Senato Georgia'daki İkinci Tur Seçimleri Bekliyor

12.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Alaska’da Cumhuriyetçi Sullivan’ın zaferiyle Cumhuriyetçiler 50 koltuğun sahibi oldular. Ancak Georgia’daki ikinci turda iki Demokrat aday da kazanırsa 100 üyeli Senato yeni döneme 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi ile başlayacak

Senato Georgia'daki İkinci Tur Seçimleri Bekliyor

Amerika’da 3 Kasım’da yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Kongre’nin üst kanadı Senato’da Cumhuriyetçiler en az 50 üyeyle yeni döneme devam edecek.

Pandemi nedeniyle birçok seçmenin oylarını posta yoluyla kullanması pusulaların sayım sürecini uzatırken, Çarşamba günü Alaska’da Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan’ın yeniden seçimi kazanmasıyla Cumhuriyetçiler en az 50 koltuğun sahibi oldular. 100 sandalyeli Senato’da bu seçimlerde 35 üyelik için seçim yapılmıştı.

Senato üyeleriyle ilgili nihai sonuçlar Ocak ayının ilk haftası Georgia eyaletinde yapılacak ikinci tur Senato seçimlerinin ardından belli olacak. Georgia’da ikinci tur seçimlerin düzenlenmesinin nedeni, şu an görevde olan Cumhuriyetçi Senatörler David Perdue ile Kelly Loeffler’in 3 Kasım’da yapılan seçimlerde oyların çoğunluğunu kazanamamış olmaları.

Bir önceki dönemde Senato’da 47 üyesi olan ve bu yılki seçimlerde bir üye kaybedip, iki yeni üye kazanan Demokratlar’ın şu andaki sandalye sayısı ise 48.

Bu durumda, Cumhuriyetçiler’in Georgia’daki adaylarından birinin ya da her ikisinin ikinci turda galip gelmeleri halinde Cumhuriyetçiler Senato’daki çoğunluklarını devam ettirmiş olacak. Ancak Georgia’da iki Demokrat aday kazanırsa 100 üyeli Senato yeni döneme 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi Senatör ile başlayacak.

Senato’da herhangi bir tasarının oylamasında 50’ye karşı 50 sonuç çıktığında başkan yardımcısının oyu sonucu belirliyor.

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