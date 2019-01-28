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Senato İstihbarat Komisyonu’ndan Cohen’e İfade Verme Emri

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Senato İstihbarat Komisyonu Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen’e ifade vermesi için emir gönderdi

Senato İstihbarat Komisyonu’ndan Cohen’e İfade Verme Emri

Senato İstihbarat Komisyonu Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen’e ifade vermesi için emir gönderdi.

Senato İstihbarat Komisyonu’nun bu adımı Cohen’in Temsilciler Meclisi’nde 7 Şubat’ta planlanan ifadesini Başkan Trump’tan aldığı tehditleri gerekçe göstererek erteleme kararı almasının ardından geldi.

Konuyla ilgili açıklama Cohen’e medyayla ilişkiler konusunda danışmanlık yapan Lanny Davis’ten geldi. Davis, Perşembe sabahı yaptığı yazılı açıklamada Senato İstihbarat Komisyonu’nun Cohen’e ifade verme emri gönderdiğini kaydetti.

Cohen’e medya stratejisi konusunda danışmanlık yapan Lanny Davis, Cohen’in devlet harcamalarını denetleyen Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu’nda 7 Şubat’ta vermesi beklenen ifadesini “Başkan Trump tarafından ailesine yöneltilen tehditler” nedeniyle ileri bir tarihe ertelemeye karar verdiğini kaydetmişti.

Lanny Davis, erteleme kararının Cohen’in avukatının tavsiyesiyle alındığını çünkü Cohen’in hala özel savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasında işbirliği yaptığını da söylemişti.

Ancak bu sefer durum biraz farklı. Temsiciler Meclisi komisyonu Cohen’i ifade vermeye çağırmıştı. Senato İstihbarat Komisyonu ise ifade verme emri yayınlamış durumda.

Cohen’in Şubat ayının ortalarında komisyonda ifade verebileceği belirtiliyor. Ancak Cohen’in Senato İstihbarat Komisyonu önüne çıkmamak için bir mücadele yürütüp yürütmeyeceği netleşmiş değil.

Demokratlar’ın çoğunluğu oluşturduğu Komisyon, 2016 başkanlık seçimi sırasında Cohen’in Başkan Donald Trump’la ilişkisi olduğunu iddia eden kadınlara sus payı ödediği iddialarını soruşturuyor.

Cohen, işlediği suçlar nedeniyle Aralık ayında üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen’in Mart ayında cezaevine girmesi bekleniyor.

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