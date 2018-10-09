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Senato Kavanaugh'yu Bugün Oyluyor

09.10.2018 01:44 | Son Güncelleme

Senato Başkan Trump’ın ABD Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh’nun atamasını bugün oylayacak. Muhafazakar yargıcın adaylık süreci son birkaç haftadır, cinsel saldırı iddiaları, karakteri ve mizacı konusundaki tartışmaların gölgesinde geçiyordu

Senato Kavanaugh'yu Bugün Oyluyor

Amerikan Senatosu, Başkan Donald Trump’ın ABD Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterdiği Brett Kavanaugh’nun atamasını bugün oylayacak. Muhafazakar yargıcın adaylık süreci son birkaç haftadır, cinsel saldırı iddiaları, karakteri ve mizacı konusundaki tartışmaların gölgesinde geçiyordu.

Dün hala kararsız oldukları bilinen Cumhuriyetçi Partili Senatör Susan Collins ve Demokrat Partili Senatör Joe Manchin’in Kavanaugh lehinde oy kullanacaklarını açıklamasının ardından, yeni Anayasa Mahkemesi adayının onaylanma şansı güçlendi.

Susan Collins, Kavanaugh’ya yönelik cinsel saldırı iddialarıyla ilgili yeterli delil bulunmamasını gerekçe gösterdi, ancak bu kararının cinsel saldırı iddialarını hafife alıyor olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Demokrat Senatör Manchin de, iddialarla ilgili yürütülen FBI soruşturması da dahil elindeki tüm bilgilerin oyunu Kavanaugh lehinde kullanması için yeterli gerekçe verdiğini kaydetti.

Brett Kavanaugh aleyhinde oy kullanması beklenen tek Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski olacak. Murkowski bugünkü oylamaya katılmayabilirdi, ancak kızının Montana eyaletindeki düğününe katılacağı için oylamada olmayacak Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines’in yerini doldurmak ve oylama sonucunun bu yüzden değişmesine engel olmak amacıyla Senato’da hazır bulunacak.

Kavanaugh’un Anayasa Mahkemesi üyeliğinin onaylanması mahkemedeki üye dengesinin muhafazakarla yönünde kaymasına yol açacak. Yeni yargıç adayının, atamasının onaylanması durumunda, 1973 yılında yine Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanan kürtaj hakkı yasasını geri çevirme niyeti olduğu yönünde kaygılar mevcut. Mahkemenin iki kadın yargıcı Elena Kagan ve Sonia Sotomayor, dün yaptıkları açıklamalarda mahkemede partizanlığın artacağı yönünde kaygılarını dile getirdi. Dün Princeton Üniversitesi’nde konuşma yapan Kagan, ne Kavanaugh, ne de onu aday gösteren Başkan Donald Trump’ın adını vererek bölünmüşlüğe vurgu yaptı ve Anayasa Mahkemesi’nin adil ve tarafsız yapısını koruması gerektiğini söyledi. Kagan, siyasette yaşanan kutuplaşmanın şimdi de ülkenin en yüksek yargı organını tehdit ettiğine dikkati çekti.

Sotomayor ise, mahkemenin diğer üyelerinden Clarence Thomas’la sıklıkla yaşadığı görüş ayrılığını örnek verdi: “Eğer hastaysanız, ailenizde biri ölürse, ilk çiçek gönderen Clarence Thomas olur” diye konuştu ve Thomas’la ne kadar görüş ayrılığına düşse de içinde daima iyi bir insan yattığını söyledi.

Yeni aday Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford tarafından 1980’li yıllarda kendisine tecavüz etme girişiminde bulunduğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ford’un ardından Senato Adalet Komisyonu’na ifade veren Kavanaugh, Profesör Ford’un suçlamalarını reddetti.

Senato dün sabah Brett Kavanaugh’la ilgili genel kurul görüşmelerini tamamlayarak nihai oylamaya geçilmesini kararlaştırmıştı. Konuyla ilgili önerge 49’a karşı 51 oyla kabul edilmişti.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley dünkü oturumun başlangıcında yaptığı açıklamada, Kavanaugh’un geniş bir donanıma sahip olduğunu ancak “sol kanat” gruplarca engellenmek istediğini savundu ve bu grupların tavrını “canavarca” olarak niteledi.

Komisyondaki en kıdemli üye olan Demokrat Dianne Feinstein ise, Kavanaugh’nun adaylığının onay süreci oturumlarındaki performansının, “öfke ve saldırganlık hissiyle dolu bir kişi” tablosu oluşturduğunu, Anayasa Mahkemesi yargıçlığını kaldırabilecek bir karaktere sahip olmadığını gösterdiğini savundu.

Bu arada Kavanaugh, Senato’daki oylamanın hemen öncesinde Wall Street Journal gazetesi için bir makale kaleme aldı. Kavanaugh, kararsız senatörleri ikna etmeye yönelik bir çaba olarak yorumlanan makalesinde, Senato oturumu sırasında “çok hassaslaştığını” ve söylememesi gereken bazı şeyler söylediğini kabul ettiğini belirtti ancak “aynı çalışkan ve tarafsız” kimliğini devam ettirdiğini vurguladı. “İleriki süreçte bana güvenebilirsiniz” mesajını veren Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları bir kez daha reddetti.

Başkan Donald Trump da önceki gün Minnesota eyaletinde kampanya mitingi düzenledi, Kavanaugh’ya güçlü desteğini yineledi. Trump, dün sabahki usül oylamasının ardından paylaştığı Twitter mesajında da, “Senato’nun ‘Evet’ demesinden çok gurur duydum” diye yazmıştı.

Trump bugün attığı Twitter mesajında da yerel saatle 15-17 arasında yapılacak oylama sırasında Kavanaugh destekçisi kadınların Kongre dışında yapacağı gösteriye destek verdi. Karşıt göstericileri ima ederek, “bunlar ellerine pahalı pankartlar tutuşturulan maaşlı profesyonel göstericiler değil” diye yazdı.

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