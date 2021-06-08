Senato Komisyonları: ‘‘Kongre’de Güvenlik Arttırılmalı’’

ABD Kongresi’ne 6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından Senato’nun Tüzük ve İç Güvenlik Komisyonları, Kongre’deki güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Yayınlanan raporda Kongre Polisi’ne daha fazla yetki verilmesi ve Savunma Bakanlığı tarafından acil müdahale planları yapılması tavsiye edildi.

Raporu olumlu karşılayan Kongre Polis Teşkilatı (USCP) operasyonlarını ulusal güvenlik odaklı olarak değiştirdiğini bildirdi, ancak ABD istihbaratının saldırıyı haber vermede başarısız olduğunun da altını çizdi.

İki komisyon tarafından hazırlanan raporda 6 Ocak’ta dönemin başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre’ye yaptığı saldırı sırasında, Pentagon’un Kongre Polisi’nin yardım çağrılarını değerlendirirken saatlerini harcadığına dikkat çekildi. Yaşanan şiddet olaylarında beş kişi hayatını kaybetmişti.

Pentagon, Ulusal Muhafızlar’ı Kongre olaylarını bastırmak için görevlendirdiğinde saat 17.20 civarıydı. Bu da yardımın Kongre Polisi’nin çağrısından üç saat sonra geldiğini ortaya koyuyor. Ulusal Muhafızlar gönderildiği sırada Temsilciler Meclisi ve Senato emniyet altına alınmıştı.