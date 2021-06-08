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Senato Komisyonları: ‘‘Kongre’de Güvenlik Arttırılmalı’’

08.06.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongresi’ne 6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından Senato’nun Tüzük ve İç Güvenlik Komisyonları, Kongre’deki güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirme yaptı

Senato Komisyonları: ‘‘Kongre’de Güvenlik Arttırılmalı’’

ABD Kongresi’ne 6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından Senato’nun Tüzük ve İç Güvenlik Komisyonları, Kongre’deki güvenlik önlemleriyle ilgili değerlendirme yaptı. Yayınlanan raporda Kongre Polisi’ne daha fazla yetki verilmesi ve Savunma Bakanlığı tarafından acil müdahale planları yapılması tavsiye edildi.

Raporu olumlu karşılayan Kongre Polis Teşkilatı (USCP) operasyonlarını ulusal güvenlik odaklı olarak değiştirdiğini bildirdi, ancak ABD istihbaratının saldırıyı haber vermede başarısız olduğunun da altını çizdi.

İki komisyon tarafından hazırlanan raporda 6 Ocak’ta dönemin başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre’ye yaptığı saldırı sırasında, Pentagon’un Kongre Polisi’nin yardım çağrılarını değerlendirirken saatlerini harcadığına dikkat çekildi. Yaşanan şiddet olaylarında beş kişi hayatını kaybetmişti.

Pentagon, Ulusal Muhafızlar’ı Kongre olaylarını bastırmak için görevlendirdiğinde saat 17.20 civarıydı. Bu da yardımın Kongre Polisi’nin çağrısından üç saat sonra geldiğini ortaya koyuyor. Ulusal Muhafızlar gönderildiği sırada Temsilciler Meclisi ve Senato emniyet altına alınmıştı.

‘‘Kongre Polisi doğrudan yardım isteyebilmeli’’

Senato Tüzük Komisyonu ve İç Güvenlik Komisyonu, raporda Kongre Polis şefinin yetkisinin de acil durumda başkentteki Ulusal Muhafızlar’dan doğrudan yardım isteyebileceği şekilde arttırılması önerisinde bulundu.

Mevcut prosedür Kongre Polisi’nin ilk olarak genel kurul bildirisi yayınlamasının ardından Pentagon’dan izin istenmesini gerektiriyor. 6 Ocak’ta yaşanan olayda ise kurul onayı aranmamıştı.

Tüzük Komisyonu’na başkanlık eden Demokrat Senatör Amy Klobuchar, Cumhuriyetçi Senatör Roy Blunt ile birlikte bu değişikliğin yapılması için yasa tasarısı sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Senato danışmanlarından biri, komisyonların Beyaz Saray tarafından Ulusal Muhafızlar’ın müdahalesini geciktirmeye çalıştığına ilişkin bir delile ulaşmadıklarını kaydetti.

Trump’ın konuşması da rapora eklendi

95 sayfalık raporda Trump’ın Kongre’ye gitmeleri için destekçilerini cesaretlendirdiği görüşü yer aldı. Trump’ın Beyaz Saray yakınında destekçilerine yaptığı konuşma da rapora eklendi, ancak rapor eski başkanın olaylardaki rolünü incelemedi.

Komisyon liderleri raporun istihbarat toplanması, güvenlik hazırlıkları ve acil durum müdahalesine odaklandığını bildirdi. Raporda saldırının nedeni ele alınmadı.

Kongre Polisi raporun ardından yaptığı açıklamada, polisin büyük bir gösteri için hazırlıklı olduğu, ancak binlerce yağmacının Kongre’ye saldırmayı planladığını bilmediği şeklindeki duruşunu yineledi. Açıklamada federal düzeyde ve teşkilat içinde istihbarat değerlendirmesi ve iletimi konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiği kaydedildi.

Partilerüstü komisyon reddedilmişti

Senato İç Güvenlik Komisyonu’na başkanlık eden Demokrat Gary Peters gazetecilere yaptığı açıklamada raporun partilerüstü bir komisyonun yapacağı daha ileri bir araştırmanın yerini tutmayacağını söyledi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler aralarında eski başkan Donald Trump’ın da yer alabileceği tanıkların yeminli ifadelerine başvuracak yetkiye sahip partilerüstü bir komisyon kurulması için hazırlanan bir tasarıyı Mayıs sonunda engellemişti. Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçiler, Senato komisyonlarının soruşturmasının ve süregelen davaların yeterli olduğunu belirtmişti.

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