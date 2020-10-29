Senato Komisyonu’nda İnternet Yasası Tartışması

Senato Ticaret Komisyonu’nda internet ve sosyal medya şirketlerini yayınlanan içerikten sorumlu olmalarından koruyan yasa tartışıldı. Oturumda Twitter ve Google’ın yöneticileri yasayı savundu. Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün Senato’daki oturuma bağlanmakta zorluk yaşaması üzerine oturuma bir süre ara verildi. İnternet şirketleriyle ilgili yasada reform yapılması, büyük teknoloji şirketlerinin platformlarında içeriği nasıl yönettikleri ve siyasi söylemi nasıl şekillendirdiklerinden sorumlu tutulmaları konusunda Kongre’yi ikiye bölmüş durumda. Twitter CEO’su Jack Dorsey ve Google’ın CEO’su Sundar Pichai, kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler konusunda kendilerinisorumluluktan koruyan ‘Communications Decency Act’ adıyla bilinen yasanın 230’uncu fıkrasının internette ifade özgürlüğü için hayati önem taşıdığını kaydetti. Twitter’ın CEO’su Dorsey ise 230’uncu fıkranın kaldırılmasının kullanıcıların online iletişim kurma yollarına zarar verebileceğini söyledi. Pinchai ise Google’ın siyasi olarak tarafsız faaliyet gösterdiğini ve bunun aksini şirketin çıkarlarına aykırı olacağını kaydetti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in oturuma bağlanmasında teknik sorun yaşanınca komisyon kısa bir ara verdi. Zuckerberg kısa süre sonra oturuma bağlandı. Zuckerberg yasanın değiştirilmesine destek verdiğini belirtti, ancak teknoloji platformlarının 230’uncu fıkranın kaldırılması halinde daha fazla sansür uygulamak zorunda kalacakları uyarısında bulundu. Oturumda her üç CEO da online platformların birer yayıncı gibi rol oynaması durumunda, şirketlerin bundan sorumlu tutulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Cumhuriyetçiler’den sosyal medya şirketlerinin New York Post haberini engelleme girişimine tepki Senato Ticaret Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker, şirketleri sorumluluktan koruyan kalkanın bugüne kadar şirketleri yıkıcı davalardan koruduğunu, ancak aynı zamanda da bu internet platformlarına kendi standartları çerçevesinde içerikleri kontrol etme, düzenleme ve sansürleme yetisini de verdiğini kaydetti. Wicker ‘‘Şimdi bu serbest geçiş hakkının kaldırılma zamanı’’ diye konuştu.

Wicker sosyal medya şirketlerinin Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın oğluyla ilgili iddiaları gündeme getiren New York Post’un haberlerini engelleme kararını da eleştirdi. Başkan Donald Trump, teknoloji firmalarının muhafazakarların sesini kısmaya çalıştıklarını iddia ederek, şirketlerin hesap vermesi gerektiğini söylemişti. Bunun sonucu olarak yasanın 230’uncu fıkrasında reform yapılması gündeme gelmişti. Bu adımın Kongre tarafından bu yıl içinde onaylanmasına imkan olmasa da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri 3 Kasım seçimleri öncesinde bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adalet Bakanlığı da Kongre liderlerine yasada hızla reform yapmaları çağrısında bulundu. Twitter’ın New York Post’un Biden’ın oğluyla ilgili iddiaların yayılmasını önlediğini hatırlattı. Senatör Ted Cruz ise oturumdan önce yaptığı açıklamada, ‘‘Her zaman söyledim, büyük teknoloji firmaları Anayasa’nın birinci ek maddesiyle gelen haklarımıza ve demokrasimize karşı en büyük tehdidi oluşturuyor’’ dedi. Demokrat başkan adayı Joe Biden da yasanın kaldırılmasına destek veren isimlerden. Senato Ticaret Komisyonu’nun en kıdemli Demokrat üyesi Maria Cantwell, daha önce Cumhuriyetçiler’in üç teknoloji firmasının CEO’larına ifade vermeleri için mahkeme emir gönderilmesini reddetmiş, ancak daha sonra kararını değiştirmiş ve 230’uncu fıkranın tartışmaya açılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirmişti.