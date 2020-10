Senato Komisyonu’nda İnternet Yasası Tartışması

Cumhuriyetçiler’den sosyal medya şirketlerinin New York Post haberini engelleme girişimine tepki

Oturumda her üç CEO da online platformların birer yayıncı gibi rol oynaması durumunda, şirketlerin bundan sorumlu tutulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı da Kongre liderlerine yasada hızla reform yapmaları çağrısında bulundu. Twitter’ın New York Post’un Biden’ın oğluyla ilgili iddiaların yayılmasını önlediğini hatırlattı.

Wicker sosyal medya şirketlerinin Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’ın oğluyla ilgili iddiaları gündeme getiren New York Post’un haberlerini engelleme kararını da eleştirdi.

Demokratlar CEO’ları yanlış bilgilerin ve yanıltıcı siyasi reklamların yayılması konusunda soru yağmuruna tuttu.

İnternet kurallarının düzenlenmesinde reform yapılmasını destekleyen tek kesim Amerikalı Kongre üyeleri değil.

Avrupa Komisyonu da yeni bir Dijital Hizmetler Yasası tasarısı üzerinde çalışıyor. Tasarı hem baskın platformların piyasayı istismar etmesini önlemeyi hem de zararlı içerikten sorumlu tutulmalarını içeriyor.

AB’de sosyal medyada nefret söylemiyle mücadele etmeyi amaçlayan yönetmeliği zaten yürürlükte. Almanya ise kabul ettiği bir yasayla firmaları yasadışı ya da saldırgan içeriği kaldırmaya zorluyor, aksi halde yasal işlem başlatılmasının önünü açıyor.

Facebook's Zuckerberg struggles to connect, forcing U.S. Senate hearing to pause