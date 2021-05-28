Senato Kongre Baskını Soruşturmasını Oylayacak

ABD Senatosu'nda bugün yapılması planlanan oylamada Cumhuriyetçi Partili senatörlerin 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını soruşturmak için özel bir komisyon kurulması tasarısını reddetmesi bekleniyor. Demokrat Partili Joe Biden'ın Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde aldığı oyların tescillenmesi sırasında Trump destekçilerinin Kongre binasını kuşatması, 200 yıl sonra ABD Kongresi'ne karşı düzenlenen en ağır saldırı olarak niteleniyor. Cumhuriyetçi Partililer'in saldırının soruşturulması için partilerüstü bir komisyon kurulması tasarısını engellemek için "filibuster" olarak bilinen kürsü işgali yöntemine başvurması bekleniyor. Baskın sırasında fenalaşan ve daha sonra hayatını kaybeden Kongre'de görevli polis memuru Brian Sicknick'in ailesi Cumhuriyetçi Partili senatörleri ziyaret ederek komisyonun kurulmasına destek vermelerini istedi, ancak bu çabalar yanıtsız kaldı. Senato'daki oylamanın Perşembe günü yapılması bekleniyordu ancak bilimsel araştırmaların teşvik edilmesine ilişkin bir başka tasarı üzerindeki çalışmaların uzun sürmesi nedeniyle oylama Cuma gününe ertelendi.

6 Ocak baskınının soruşturulması için özel komisyon kurulmasına ilişkin tasarı Mayıs ayı başında Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 30 Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesinin de desteğiyle kabul edilmişti. Ancak Cumhuriyetçi Partili senatörler, kurulması öngörülen komisyonun kendileri aleyhine siyasi bir araç olarak kullanılacağı gerekçesiyle tasarıya karşı çıkıyor. Cumhuriyetçi Parti üzerinde hala etkili olan eski Başkan Trump, komisyon tasarısını "Demokrat Parti tuzağı" olarak tanımlamıştı. Senato'da bugün yapılması beklenen oylama, ABD Kongresi'ndeki Demokrat ve Cumhuriyetçi Partililer arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. 6 Ocak'tan bu yana iki parti arasındaki derin güvensizliğin arttığı gözleniyor. Kimi Cumhuriyetçiler seçimin çalındığını iddia eden Trump ve yandaşlarına destek verirken Kongre'de yaşanan şiddet olaylarını önemsizleştiriyor. Daha önceki açıklamalarında 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra kurulan soruşturma komisyonunu model alacak biçimde tasarlanan 6 Ocak özel komisyonuna sıcak baktığını söyleyen Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi Partili Kentucky Senatörü Mitch McConnell, son günlerde görüş değiştirerek komisyonun kurulmasına karşı çıkmaya başladı. McConnell, komisyonun iki partiden eşit sayıda üyeye sahip olmasının planlanmasına rağmen soruşturmanın partizan nitelikli olacağını savunuyor.

Yine de az sayıda Cumhuriyetçi Partili senatör, tasarıya onay vereceklerini açıkladı. Cumhuriyetçi Partili Alaska Senatörü Lisa Murkowski, 6 Ocak günü Kongre baskınında yaşananlar hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiğini hissettiği için tasarıyı destekleyeceğini söyledi. Cumhuriyetçi Partililer'in soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkması, Demokrat Parti içinde Senato geleneklerinden biri olan kürsü işgali uygulamasının kaldırılmasına ilişkin baskıları yeniden gündeme getirdi. 100 sandalyeli Senato'da bir tasarı üzerindeki tartışmanın sona erdirilmesi ve oylamaya geçilmesi için 60 senatörün oyu gerekiyor. Cumhuriyetçi Partililer'in 6 Ocak baskınına ilişkin siyasi söylemleri sadece Demokratlar'ı değil, Kongre'ye saldıranlara karşı mücadele eden güvenlik görevlilerini de rahatsız ediyor. Saldırı günü Kongre'de görev yapan polis memuru Michael Fanone, "Hepimizin o gün yaşadığımız travmadan ülke olarak kurtulmamız için komisyonun kurulmasına ihtiyaç var" dedi. Fanone, saldırı sırasında Kongre binasının merdivenlerinden aşağıya sürüklendiğini, saldırganlar tarafından şok tabancasıyla vurulduğunu ve dövüldüğünü söyledi.