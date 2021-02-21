Senato Kongre Baskınıyla İlgili İlk Oturuma Hazırlanıyor

Senato İç Güvenlik ve Tüzük komisyonları 23 Şubat’ta düzenleyecekleri ortak oturumda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınına neden olan güvenlik noksanlıklarını ele alacak.

6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda polis de yaralanmıştı.

Komisyonda eski Kongre binası polis şefi Steve Sund, Temsilciler Meclisi eski güvenlik müdürü Paul Irving, Senato eski güvenlik müdürü Michael Stenger ve Washington Polis Şefi Robert Contee ifade verecekler.

Sund, Irving ve Stenger 6 Ocak’taki olayların ardından istifa etmişti.

6 Ocak’taki olaylarla ilgili bir soruşturma komisyonunun kurulması gündemde.

Bu çerçevede Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üyelere bir mektup göndererek bu yönde bir komisyonun kurulacağını belirtmişti.

Komisyonun 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyon gibi olması öngörülüyor.

Komisyonun partilerüstü isimlerden oluşması ve çalışmasının aylar sürebileceği kaydediliyor.

6 Ocak'taki baskın sonrasında Eski Başkan Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde ikinci azil karar alınmıştı. Trump daha sonra Senato'da yargılanmış, Senato'da yapılan oylamada suçsuz bulunmuştu.

Oylamada Cumhuriyetçi 7 senatör de Demokratlar'la birlikte oy kullanmış ancak Trump'ın suçlu bulunması için gereken 67 oydan 10 eksik kalınmıştı.

