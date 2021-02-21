HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senato Kongre Baskınıyla İlgili İlk Oturuma Hazırlanıyor

Senato Kongre Baskınıyla İlgili İlk Oturuma Hazırlanıyor

21.02.2021 22:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Senato Kongre Baskınıyla İlgili İlk Oturuma Hazırlanıyor

Senato İç Güvenlik ve Tüzük komisyonları 23 Şubat’ta düzenleyecekleri ortak oturumda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınına neden olan güvenlik noksanlıklarını ele alacak

Senato İç Güvenlik ve Tüzük komisyonları 23 Şubat’ta düzenleyecekleri ortak oturumda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınına neden olan güvenlik noksanlıklarını ele alacak.

6 Ocak’ta Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda polis de yaralanmıştı.

Komisyonda eski Kongre binası polis şefi Steve Sund, Temsilciler Meclisi eski güvenlik müdürü Paul Irving, Senato eski güvenlik müdürü Michael Stenger ve Washington Polis Şefi Robert Contee ifade verecekler.

Sund, Irving ve Stenger 6 Ocak’taki olayların ardından istifa etmişti.

6 Ocak’taki olaylarla ilgili bir soruşturma komisyonunun kurulması gündemde.

Bu çerçevede Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi üyelere bir mektup göndererek bu yönde bir komisyonun kurulacağını belirtmişti.

Komisyonun 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyon gibi olması öngörülüyor.

Komisyonun partilerüstü isimlerden oluşması ve çalışmasının aylar sürebileceği kaydediliyor.

6 Ocak'taki baskın sonrasında Eski Başkan Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi'nde ikinci azil karar alınmıştı. Trump daha sonra Senato'da yargılanmış, Senato'da yapılan oylamada suçsuz bulunmuştu.

Oylamada Cumhuriyetçi 7 senatör de Demokratlar'la birlikte oy kullanmış ancak Trump'ın suçlu bulunması için gereken 67 oydan 10 eksik kalınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Çevre felaketi! İsrail'de plajlar kapatıldıÇevre felaketi! İsrail'de plajlar kapatıldı
54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?54 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 54?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Akdeniz’deki petrol sızıntısı nedeni ile İsrail'de plajlar kapatıldı

Çevre felaketi! İsrail'de plajlar kapatıldı

Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

'Malcolm X suikastıyla ilgili yeni delillere ulaşıldı'

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.