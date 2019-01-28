Senato Krizi Çözebilecek mi?

Senato’da bugün hükümetin kısmen kapanması krizini sona erdirmek için iki ayrı tasarı üzerinde oylama yapılacak.
Ancak her ikisi de hükümeti yeniden açma amacında olsa da içerik olarak birbirinden farklı unsurlar barındıran tasarıların kabul edilmesi zor görünüyor.
Yine de Senato’nun krizi çözmek için farklı bir yaklaşım sergilemesi bakımından bugünkü oylamalar süreçte bir ilerleme olarak yorumlanıyor. Tasarılardan biri Cumhuriyetçiler’in, diğeriyse Demokratlar’ın duruşunu yansıtıyor. Cumhuriyetçiler’in desteklediği tasarı, 22 Aralık’tan bu yana süren krizi sona erdirmek için Başkan Donald Trump’ın duvar için istediği 5,7 milyar dolar ve göçmenlik yasalarında yeni düzenlemeler içeriyor.
Demokratlar’ın desteğini alan diğer tasarıysa, bütçe konusunda bir anlaşmaya varılmasına yönelik müzakereler devam ederken federal dairelerin açılmasını ve böylece bir aydır maaş alamayan 800 bin civarında federal çalışanın nihayet maaşlarını almasını sağlamayı amaçlıyor.
Tasarıların geçmesi için 100 üyeli Senato’da en az 60 oy gerekiyor. Şu anki dağılıma göre Senato’da Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a karşı 47’ye 53’lük üstünlüğü bulunuyor. Tasarılar muhtemelen gereken 60 oyu toplayamayacak olsa da iki tarafı bir anlaşmaya varmak için daha ciddi çabalar sergilemeye teşvik edebileceği yorumları yapılıyor.
Cumhuriyetçi Parti içerisinde Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins gibi ılımlı isimlerin Demokratlar’ın planına “evet” oyu kullanması bekleniyor.
Ancak hükümetin kapanmasının etkileri giderek daha derinden hissedilirken, her iki partiden Kongre üyelerinin de sınır güvenliği ve göçmenlik gibi konularda yaşanan ihtilafta bazı tavizler vermek gerektiğini daha fazla dillendirdiği gözleniyor.
Temsilciler Meclisi Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, “Başkan’ın ne istediği belli. Bizim ne istediğimiz belli. Eğer bir müzakere olacaksa, her iki parti de masaya ne istediğini koyacak. Tanımı gereği başarılı bir müzakere, her iki taraf da bir şey elde ettiğini hissettiği zaman bir yere varır, öyle değil mi?” diye konuştu.
Ancak taraflar arasındaki taktik farklılıkları süreçteki en önemli zorluğu oluşturuyor. Demokratlar önce hükümetin tekrar açılmasından yana tavır oratay koyarken, Cumhuriyetçiler ise hükümeti hemen geri açmanın Demokratlar’a müzakerelerde çok fazla koz vereceğinden endişe ediyor.
Bu arada Trump’ın eski genel sekreteri John Kelly’nin de içinde olduğu bir grup eski İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi, hem Trump hem de Demokrat rakibine mektup göndererek hükümetin kapanması krizini sona erdirmeye çağırdı.
Bir taraftan da Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Trump’ın 5,7 milyar dolarlık bütçe talebini reddeden ancak sınır güvenliği için diğer birtakım düzenlemeler için fon ayıran bir paket üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Demokratlar’ın sınır güvenliği planının ayrıntıları ve ne kadara mal olacağı henüz net değil ancak parti liderleri, sınır kapıları ve sınır boyunca tarama cihazları ve diğer
teknolojik aygıtların yanısıra sınır görevlileri ve göçmenlik yargıçlarının sayısının arttırılması gibi kalemlere ödenek içereceğini söyledi.
Senato’da Cumhuriyetçiler’in desteklediği tasarıysa, çocuk yaşta aileleriyle ABD’ye yasadışı olarak gelen 700 bin civarında göçmeni sınırdışı edilmekten geçici olarak koruyor. Trump, bir önceki Başkan Barack Obama’nın yürürlüğe koyduğu bu programı daha önce kaldırma girişiminde bulunmuştu.
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