Senato Krizi Çözebilecek mi?

Senato’da bugün hükümetin kısmen kapanması krizini sona erdirmek için iki ayrı tasarı üzerinde oylama yapılacak.

Ancak her ikisi de hükümeti yeniden açma amacında olsa da içerik olarak birbirinden farklı unsurlar barındıran tasarıların kabul edilmesi zor görünüyor.

Yine de Senato’nun krizi çözmek için farklı bir yaklaşım sergilemesi bakımından bugünkü oylamalar süreçte bir ilerleme olarak yorumlanıyor. Tasarılardan biri Cumhuriyetçiler’in, diğeriyse Demokratlar’ın duruşunu yansıtıyor. Cumhuriyetçiler’in desteklediği tasarı, 22 Aralık’tan bu yana süren krizi sona erdirmek için Başkan Donald Trump’ın duvar için istediği 5,7 milyar dolar ve göçmenlik yasalarında yeni düzenlemeler içeriyor.

Demokratlar’ın desteğini alan diğer tasarıysa, bütçe konusunda bir anlaşmaya varılmasına yönelik müzakereler devam ederken federal dairelerin açılmasını ve böylece bir aydır maaş alamayan 800 bin civarında federal çalışanın nihayet maaşlarını almasını sağlamayı amaçlıyor.

Tasarıların geçmesi için 100 üyeli Senato’da en az 60 oy gerekiyor. Şu anki dağılıma göre Senato’da Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a karşı 47’ye 53’lük üstünlüğü bulunuyor. Tasarılar muhtemelen gereken 60 oyu toplayamayacak olsa da iki tarafı bir anlaşmaya varmak için daha ciddi çabalar sergilemeye teşvik edebileceği yorumları yapılıyor.