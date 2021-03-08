Senato ‘Kürsü İşgalinin’ Geleceğini Tartışıyor

Batı Virginia eyaletini temsil eden Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolar tutarındaki Corona teşvik paketinin Senato'da kabul edilmesinde kilit rol oynadı. Ancak Senatör Manchin, Pazar günü yaptığı açıklamada, Demokrat Parti'nin başka ilerici yasa tasarılarını Senato'dan geçirmek için "filibuster" olarak bilinen kürsü işgali engellemesinin kaldırılmasına karşı olduğunu söyledi. Senatör Manchin, Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin 50'şer sandalyeye sahip olduğu 100 sandalyeli Senato'da Corona teşvik paketinin şekillendirilmesinde başı çekti. Haftalık federal işsizlik yardımının 400 dolara çıkarılması yerine mevcut miktar olan 300 doların korunmasını kabul eden Manchin, yıllık brüt aile geliri geçmişte 150 bin doların üzerinde olan ancak pandemi döneminde işsiz kalanlara sağlanan vergi indiriminin de sona erdirilmesine ön ayak oldu. CNN televizyonunda konuşan Manchin, "Yardıma en çok muhtaç olanlara erişmeyi hedefledik. Bu çok büyük bir yasa. Çok sayıda insana yardım sağlayacak" dedi.

Ancak Manchin'in işsizlere daha fazla mali yardımda bulunulmasını talep eden Senato'daki ilerici Demokrat Partili meslektaşlarıyla anlaşmaya varmadan önce Corona teşvik paketinin kabul edilip-edilmeyeceği, belli değildi. Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki günlerde Senato'nun hazırladığı Corona teşvik paketini onaylaması ve imzalanmak üzere Başkan Joe Biden'ın masasına ulaştırması bekleniyor. Corona teşvik paketi, Biden'ın Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana elde ettiği ilk büyük yasama zaferi olacak. Kongre'nin her iki kanadında da pakete hiçbir Cumhuriyetçi Partili'den destek gelmedi. Bu durumda 50 Demokrat Partili senatörün belki de en muhafazakarı olarak kabul edilen Manchin, kendi partisinin üyeleriyle teşvik paketinin şekillendirilmesinde kilit görev üstlendi. Manchin, Cumhuriyetçi Partili senatörlerin, kapsamı çok daha daraltılmış bir teşvik paketinin onaylanmasına destek vermesi çağrılarınıysa karşılıksız bıraktı. Fox News Sunday programına katılan Senatör Manchin, "Cumhuriyetçi Partili arkadaşlarım benim dostlarımdır, düşmanım değil. Demokratlar da benim meslektaşlarım, düşmanım değiller. Benim Senato'daki grubum budur" dedi.

Ancak Senatör Manchin, Pazar günü katıldığı haber programlarında, Senato'da bazı yasaların geçmesini ertelemek ya da engellemek için kullanılan ve "filibuster" olarak bilinen kürsü işgali uygulamasının kaldırılmasına karşı çıkmaya devam ettiğini kaydetti. Demokrat Parti'nin ilerici kanadı, Başkan Biden'ın bazı ilerici yasama önceliklerini Senato'dan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitliği bozan oyuyla 50'ye karşılık 51 çoğunluk sağlayarak geçirebilmek için kürsü işgali uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk sağlamak, yasaları geçirmek için yeterli olsa da Senato'da tartışmalı meseleler üzerindeki anlaşmazlıkları sona erdirmek ve oylamaya geçmek için genellikle en az 60 senatörün oyu gerekiyor. Muhaliflerin kilit yasa tasarılarını engellemesinin önüne geçmek için filibuster uygulamasının kaldırılması durumunda Başkan Yardımcısı Harris'in eşitliği bozacak oyuyla sağlanacak 50 Cumhuriyetçi oya karşılık 51 Demokrat oy, yasaların Senato'da salt çoğunlukla geçirilmesini sağlayabilir.