Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.

- "Yasayı ve BM ambargosunu ihlal ediyor"

Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.