Senato Maliye Komisyonu'ndan Janet Yellen'a Oybirliğiyle Onay

Senato Maliye Komisyonu, Cuma sabahı Başkan Joe Biden'ın Maliye Bakanlığı koltuğuna aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı oybirliğiyle onayladı. Yellen'ın adaylığının komisyonda oybirliğiyle kabul edilmesi, tüm Senato'nun da rahatlıkla onayını alacağının işareti niteliğinde.

Yellen'ın Maliye Bakanlığı adaylığı, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti çizgisinde yarı yarıya bölünen 26 üyeli Maliye Komisyonu'ndan tam destek aldı. Ancak Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Biden'ın iddialı Corona yardım harcamaları planı, altyapı yatırımları ve vergi arttırımı gibi bazı alanlarda kaygıları olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyetçi Partili Oklahoma Senatörü James Lankford, Yellen ile bazı mali politikalarda farklı görüşlere sahip olsa da "Kendisinin bu görev için gereken niteliklere sahip olduğuna hiç şüphe yok" dedi.

1,9 trilyon tutarındaki Corona virüsü yardım planını açıklayan Başkan Biden, altyapıya, yeşil enerji projelerine, eğitime ve Amerika'nın rekabet gücünü destekleyecek araştırmalara 2 trilyon dolar yatırım yapma vaadinde bulundu.

Cumhuriyetçi Partililer ise Biden'ın planlarının maliyetinin çok yüksek olduğu yönünde kaygılarını dile getirdi. Cumhuriyetçiler, 2017'de eski Başkan Donald Trump'ın getirdiği vergi indirimleri ve geçen yıl 5 trilyon dolara yaklaşan Corona pandemisi harcamaları nedeniyle artan borçların muhafazakar politikalarla dizginlenmesinden yana.