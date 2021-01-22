Senato Maliye Komisyonu'ndan Janet Yellen'a Oybirliğiyle Onay

Senato Maliye Komisyonu, Cuma sabahı Başkan Joe Biden'ın Maliye Bakanlığı koltuğuna aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ı oybirliğiyle onayladı. Yellen'ın adaylığının komisyonda oybirliğiyle kabul edilmesi, tüm Senato'nun da rahatlıkla onayını alacağının işareti niteliğinde.
Yellen'ın Maliye Bakanlığı adaylığı, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti çizgisinde yarı yarıya bölünen 26 üyeli Maliye Komisyonu'ndan tam destek aldı. Ancak Cumhuriyetçi senatörler, Başkan Biden'ın iddialı Corona yardım harcamaları planı, altyapı yatırımları ve vergi arttırımı gibi bazı alanlarda kaygıları olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyetçi Partili Oklahoma Senatörü James Lankford, Yellen ile bazı mali politikalarda farklı görüşlere sahip olsa da "Kendisinin bu görev için gereken niteliklere sahip olduğuna hiç şüphe yok" dedi.
1,9 trilyon tutarındaki Corona virüsü yardım planını açıklayan Başkan Biden, altyapıya, yeşil enerji projelerine, eğitime ve Amerika'nın rekabet gücünü destekleyecek araştırmalara 2 trilyon dolar yatırım yapma vaadinde bulundu.
Cumhuriyetçi Partililer ise Biden'ın planlarının maliyetinin çok yüksek olduğu yönünde kaygılarını dile getirdi. Cumhuriyetçiler, 2017'de eski Başkan Donald Trump'ın getirdiği vergi indirimleri ve geçen yıl 5 trilyon dolara yaklaşan Corona pandemisi harcamaları nedeniyle artan borçların muhafazakar politikalarla dizginlenmesinden yana.
Yellen'ın Cumhuriyetçi Partili selefi Steven Mnuchin, Trump'ın yemin töreninin üzerinden geçen üç hafta boyunca Senato'dan onay alamamış, en sonunda parti çizgisinde kullanılan 47'ye karşı 53 oyla Senato'da çoğunlukta olan Cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.
Janet Yellen'ın Cuma günü ilerleyen saatlerde Maliye Bakanı adayı olarak Senato'nun tamamının katıldığı oylamadan onay alarak çıkması bekleniyor.
Kaygılı sözler
Janet Yellen'ın Salı günü Senato Maliye Komisyonu'nda düzenlenen ilk onay oturumu sırasında komisyonun bazı Cumhuriyetçi Partili üyeleri, eski FED Başkanı'nın Biden'in ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde oynayacağı role ilişkin kaygılarını öne çıkarmıştı. Federal borç yükünün artması ve Trump'ın en çok öne çıkan siyasi miraslarından biri olan 2017 vergi indirimi yasasının bazı bölümlerinin geri çevrilmesi, Cumhuriyetçiler'i en çok kaygılandıran meselelerin başında geliyor.
Yellen, Senato Maliye Komisyonu'ndaki oturumunda senatörlere, 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi konusunda "büyük adımlar" gerektiğini, aksi takdirde uzun vadeli ekonomik hasarın, iş ve gelir kaybının kaçınılmaz olacağını söyledi.
Yellen'ın görüşleri, kimi ekonomist ve politikacıların da paylaştığı, hükümet borçlarına yönelik yeni bir tavrı simgeliyor. Yellen ve kendisiyle aynı görüşte olanlar, tüm borcun ödenmesi yerine sadece faiz ödemelerinin yapılmasına odaklanılmasını, elde edilen karın ise geri kalanı karşılayacağını savunuyor. Son aylarda Maliye Bakanlığı'nın faiz masrafları, düşük oranlar nedeniyle pandemi öncesi seviyelerin altına inmişti.
Yellen, senatörlerin sorularına verdiği yazılı cevaplarda, tek sahipli küçük işletmelerin vergilerinin ve sermaye kazancı vergisinin arttırılması, yeni asgari kurumsal vergi uygulaması getirilmesi gibi konulara çalışacağını söyledi. Yellen ayrıca iklim değişikliğinin oluşturduğu tehditlerle mücadele etmek için etkili bir karbon fiyatlandırma sistemi ve mali düzenleme getirilmesini destekledi.