Senato Mark Esper’ın Savunma Bakanlığını Onayladı

ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’ın savunma bakanlığını onayladı. Böylece ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da daimi bir bakanın olmadığı en uzun dönem de sona ermiş oldu.

Eski asker ve aynı zamanda Patriot füze sistemlerinin üretici firması olan silah şirketi Raytheon adına lobi yapan ve şirketin hükümetle ilişkilerini yöneten Mark Esper’ın savunma bakanlığı görevi Senato tarafından 8’e karşı 90 oyla onaylandı.

55 yaşındaki Esper, onay oturumunda Demokrat Senatör Elizabeth Warren’ın Raytheon ile bağlantıları ve şirketle ilgili olası kararlardan kaçınmak amacıyla 2017 yılında imzaladığı etik taahhüdünü uzatmayı reddetmesi konusunda kendisini sıkıştırsa da Senato’da her iki partinin de desteğini almayı başardı.

2020 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Elizabeth Warren Senato’daki onay oturumu sırasında Mark Esper’ın savunma bakanlığı görevinin onaylanmasına itiraz eden Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesiydi.

Raytheon ABD savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren en büyük üçüncü silah şirketi. Eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in geçtiğimiz Aralık ayında Başkan Trump’la yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine istifa etmesinden bu yana Pentagon’da görevi onaylanan bir savunma bakanı yok. Her iki partiden çok sayıda Kongre üyesi Cumhuriyetçi Başkan’ı Pentagon’daki bu üst düzey pozisyonun doldurulması için hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yapmıştı.