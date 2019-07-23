Senato Mark Esper’ın Savunma Bakanlığını Onayladı

ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’ın savunma bakanlığını onayladı. Böylece ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da daimi bir bakanın olmadığı en uzun dönem de sona ermiş oldu.
Eski asker ve aynı zamanda Patriot füze sistemlerinin üretici firması olan silah şirketi Raytheon adına lobi yapan ve şirketin hükümetle ilişkilerini yöneten Mark Esper’ın savunma bakanlığı görevi Senato tarafından 8’e karşı 90 oyla onaylandı.
55 yaşındaki Esper, onay oturumunda Demokrat Senatör Elizabeth Warren’ın Raytheon ile bağlantıları ve şirketle ilgili olası kararlardan kaçınmak amacıyla 2017 yılında imzaladığı etik taahhüdünü uzatmayı reddetmesi konusunda kendisini sıkıştırsa da Senato’da her iki partinin de desteğini almayı başardı.
2020 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den aday adayı olan Senatör Elizabeth Warren Senato’daki onay oturumu sırasında Mark Esper’ın savunma bakanlığı görevinin onaylanmasına itiraz eden Silahlı Hizmetler Komisyonu üyesiydi.
Raytheon ABD savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren en büyük üçüncü silah şirketi. Eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in geçtiğimiz Aralık ayında Başkan Trump’la yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine istifa etmesinden bu yana Pentagon’da görevi onaylanan bir savunma bakanı yok. Her iki partiden çok sayıda Kongre üyesi Cumhuriyetçi Başkan’ı Pentagon’daki bu üst düzey pozisyonun doldurulması için hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısı yapmıştı.
Senato’nun Cumhuriyetçi Çoğunluk lideri Mitch McConnell, Salı sabah saatlerinde Senato’da oturumu açtığında üyelere Esper’ı desteklemeleri çağrısı yaptı. McConnell, “Aday (savunma bakanlığı görevi için) nitelikliden de öte. Kamu hizmeti konusundaki sicili çok etkileyici. Askerlerimize hizmet etme taahhüdü gayet net. Senato tarafından onaylanan savunma bakanına duyulan ihtiyaç da acilin de ötesinde” ifadelerini kullanmıştı.
Mark Esper daha önce hem Kongre’de danışmanlık yapmış hem de Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush döneminde Raytheon
için çalışmaya başlamadan önce Pentagon’da da görev yapmıştı. Mark Esper 2017 yılı Kasım ayından bu yana Kara Kuvvetler Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Trump’ın savunma bakanlığı görevine daha önce aday gösterdiği Boeing’in eski yöneticisi Patrick Shanahan, hakkında aile içi şiddet haberlerinin çıkmasının ardından 18 Haziran’da adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
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