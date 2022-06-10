Senato Silah Kontrolu Tasarısında Anlaşmaya Yakın mı?

ABD Senatosu’nda ülkedeki silahlı saldırıların ardından iki siyasi parti arasında ortak bir yasa tasarısı üzerinde uzlaşma sağlama çabaları kapsamında senatörler hızlı bir şekilde adım atma sözü verdi. Kongre üyeleri bir anlaşmaya varılması konusunda ilerleme olduğunu belirtiyor.

Demokrat Senatör Chris Murphy ve Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn liderliğinde yürütülen müzakerelerde senatörler okul güvenliğini güçlendirecek, ABD’de ruh sağlığı sistemindeki boşlukları giderecek ve silahların suçluların ya da kamu veya kendileri için tehlike teşkil eden kişilerin eline geçmemesini sağlayabilecek bir plan konusunda ortak zeminde buluşmaya çalışıyor.

Senato Çoğunluk lideri Chuck Schumer, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve ‘’çok yakında’’ anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

Schumer, “Partilerüstü grup anlaşmaya varır varmaz, tasarıyı en kısa zamanda Genel Kurul’a oylanması için getirmek istiyorum” dedi.

Müzakereciler ve Kongre danışmanları gün içinde ilkesel olarak bir anlaşmaya varma olasılığı olduğunu söyledi. Ancak anlaşmaya varılamaması halinde Kongre üyeleri hafta sonu için Washington’dan ayrılmadan önce konuyla ilgili görüşmelerin kapsamı konusunda daha net bir tablo görebilirler.

Cumhuriyetçi Senatör Cornyn dün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hala bir ivme olup olmadığına ilişkin daha iyi bir fikrimiz olacak. Şu anda bu ivmenin olduğunu düşünüyorum” demişti.

Demokrat Senatör Chris Murphy de, Amerika’da silahlı saldırı döngüsünü engelleyebilecek bir yasa tasarısını Senato ABD’nin bağımsızlık günü 4 Temmuz’da tatile çıkmadan önce geçirmeyi amaçladığını belirtti. Murphy, “Bu büyük ve tarihi bir anlaşma olacak ve bu işi doğru yapmamız gerek” dedi.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi dün silah kontrolü yasa tasarısını Kongre üyelerinin parti çizgisinde oy kullandığı bir oturumda onaylamıştı.

Ancak bu tasarının Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında dengenin 50-50 olduğu bir denklemde kabul edilmesi olasılığı bulunmuyor. Cumhuriyetçiler siyasi parti olarak istikrarlı bir şekilde silah sahibi olma hakkını savunuyor.

