Senato Yargılamasında Sona Yaklaşılıyor

ABD Senatosu’nda Başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılaması bu hafta sona eriyor.

Final oylamasının Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’nun Başkan’ı aklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Senato’nun Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi Başkanı ayrıca Senato’daki yargılamaya başkanlık edenYargıç John Roberts tarafından yönetilecek oturum yerel saatle 11.00’da başlayacak.

Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasında savcı görevini gören Demokratlar’dan oluşan ekiple Trump’ı savunan hukuk ekibi kapanış konuşmalarını yapacak.

Konuşmaların ardından oturuma ara verecek. Daha sonra Senato normal bir oturumla senatörlerin Başkan Trump’ın aklanıp aklanmaması gerektiği konusunda yapacakları konuşmaları dinleyecek. Bu oturumda John Roberts yer almayacak.

Salı günü senatörlerin konuşmaları devam edecek. Trump ise her yıl yaptığı gibi bu yıl da Kongre’nin her iki kanadına hitaben akşam saat 9.00’da Birliğin Durumu konuşmasını yapacak.

Çarşamba günüyse Başkan’ın suçlu ya da suçsuz olduğunu belirletecek yargılamanın final oylaması akşam saat 4.00’te yapılacak.