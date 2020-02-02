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Senato Yargılamasında Sona Yaklaşılıyor

02.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

ABD Senatosu’nda Başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılaması bu hafta sona eriyor. Pazartesi günü kapanış konuşmalarının gerçekleştirileceği yargılamada final oylaması Çarşamba günü yapılacak

Senato Yargılamasında Sona Yaklaşılıyor

ABD Senatosu’nda Başkan Donald Trump’a yönelik azil yargılaması bu hafta sona eriyor.

Final oylamasının Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki Senato’nun Başkan’ı aklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Senato’nun Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi Başkanı ayrıca Senato’daki yargılamaya başkanlık edenYargıç John Roberts tarafından yönetilecek oturum yerel saatle 11.00’da başlayacak.

Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasında savcı görevini gören Demokratlar’dan oluşan ekiple Trump’ı savunan hukuk ekibi kapanış konuşmalarını yapacak.

Konuşmaların ardından oturuma ara verecek. Daha sonra Senato normal bir oturumla senatörlerin Başkan Trump’ın aklanıp aklanmaması gerektiği konusunda yapacakları konuşmaları dinleyecek. Bu oturumda John Roberts yer almayacak.

Salı günü senatörlerin konuşmaları devam edecek. Trump ise her yıl yaptığı gibi bu yıl da Kongre’nin her iki kanadına hitaben akşam saat 9.00’da Birliğin Durumu konuşmasını yapacak.

Çarşamba günüyse Başkan’ın suçlu ya da suçsuz olduğunu belirletecek yargılamanın final oylaması akşam saat 4.00’te yapılacak.

Senato’daki yargılamada en çok tartışılan konulardan biri yeni tanıkların çağrılıp çağrılmayacağıydı.

Bu konuda bazı Cumhuriyetçiler'in Demokratlarla birlikte hareket edip tanıkların çağrılması olasılığı gündemdeydi.

Ancak önceden Demokratlarla birlikte hareket edebileceği belirtilen dört Cumhuriyetçi senatörden ikisi Lamar Alexander ve Lisa Murkowski’nin, yapılan oylamada tanıkların dinlenmemesi yönünde oy kullanması nedeniyle Demokratlar, istediklerini elde edemedi.

Oylamada Cumhuriyetçi 2 senatör de bağımsızlarla birlikte toplam sayıları 47'yi bulan Demokratlar'la birlikte görgü tanıklarının dinlenmesi yönünde oy kullandı. Ancak önerge 51 Cumhuriyetçi senatörün oylarıyla reddedildi

Böylece tanıkların dinlenmemesi kararı çıktığı için çarşamba günü yapılan final oylamasıyla yargılama sona ermiş olacak.

Başkan Trump’ın yapılan oylamada görevden alınması için 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler’in 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor.

Bu nedenle Trump’ın görevden alınmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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