Senato’da Aklanan Trump Açıklama Yapacak

Başkan Donald Trump, Senato’da dün hakkındaki azil suçlamalarından aklanması hakkında bugün Beyaz Saray’da kamuoyuna açıklama yapacak.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato dün akşam yaptığı oylamada, Trump’ı ‘’görevi kötüye kullanma’’ ve ‘’Kongre’nin çalışmasını engelleme’’ suçlamalarından aklamıştı. Böylece Trump görevde kalmayı sürdürecek ve tüm gözler bundan sonraki 9 aylık süreçte cereyan edecek başkanlık seçimleri kampanyasına çevrilecek.

Trump Senato’daki oylamanın ardından paylaştığı Twitter mesajında, ‘’azil oyunundaki zaferi’’ hakkında açıklama yapacağını duyurmuş ve sonsuza kadar başkan kalacağını gösteren bir video paylaşmıştı.

Başkana yakın bir kaynak, TSİ 20’de kamera karşısına geçmesi öngörülen Trump’ın konuşmasının ‘’kendini temize çıkarma konuşması’’ olacağını, ‘’ben size söylemiştim’’ gibi bir tema içereceğini belirtti.

Azil soruşturması, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e, siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik ABD yardımlarını da pazarlık kozu olarak kullandığı iddiasıyla başlatılmıştı.