Senato’da Çoğunluğu Georgia mı Belirleyecek?

Senato’da hangi tarafın çoğunlukta olacağı sorusu büyük ihtimalle Ocak ayında netleşecek. Georgia eyaletinde 2 Senato koltuğu için Ocak ayında ikinci tur seçim yapılacak. Georgia’daki seçimler 5 Ocak’ta. Kuzey Carolina ve Alaska’daki Senato seçim sonuçları da henüz netleşmiş değil. Şu anda 100 üyeli Senato’da Cumhuriyetçiler’in ve Demokratlar’ın 48’er üyesi bulunuyor. Kalan 4 senatörün hangi partiden olacağı Senato’da çoğunluğun hangi tarafta olacağını belirleyecek. Senato 46. Başkan seçilen Joe Biden için oldukça önemli. Biden, seçim sürecinde dile getirdiği vaatlerini rahatça yerine getirebilmek için Senato’da Demokratlar’ın çoğunluğu elde etmeleri gerekiyor. Georgia’da başkanlık yarışını çok az farkla Biden kazanmıştı ancak aradaki fark yüzde 1’den az olduğu için eyalette büyük ihtimalle yeniden sayım gerçekleşecek. Eyalet siyasi açıdan bölünmüş bir izlenim veriyor. 1992’den bu yana ilk defa Demokrat bir isim başkanlık seçiminde Georgia’da kazandı. Eyalet son 20 yılda Senato’ya Demokrat bir senator göndermedi.

İkinci tur seçim için 500 milyon dolar harcanabileceği belirtiliyor. Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, “Şimdi Georgia’yı alacağız ve sonra Amerika’yı değiştireceğiz” diyor. Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’la Cumhuriyetçiler arasındaki fark 3 Kasım seçimlerinde azalsa da Demokratlar hala çoğunlukta. Senato’da da Demokratlar çoğunluğu elde ederse Biden’ın vaatlerini hayata geçirmesi çok daha kolay olacak. Eğer Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluklarını korursa Çoğunluk Lideri Mitch McConnell konumunu korumuş olacak ve Biden’ın politikalarıyla ilgili söz sahibi olabilecek. Cumhuriyetçiler Senato’nun “son savunma hattı” olduğunu belirtiyor ve kaynak sağlanması için destek çağrısı yapıyor. Cumhuriyetçiler Kuzey Carolina ve Alaska’yı kazansa bile Georgia’da senatör kazanmadıkça Senato’da çoğunluğu elde edemiyorlar. Eğer Georgia’daki yarışı Demokrat adaylar kazanır ve Kuzey Carolina ve Alaska’daki sonuçlar da Cumhuriyetçiler lehine sonuçlanırsa durum 50-50 olacak ve kilidi çözmek için Başkan Yardımcısı devreye girecek.