Senato'da Çoğunluk Hangi Partinin Olacak?

ABD Senatosu'nda hangi partinin üstünlük elde edeceği, henüz açıklığa kavuşmadı. Kontrolun hangi partiye geçeceği Kuzey Carolina, Maine ve Georgia eyaletlerinde devam eden sayım sonuçlarına göre belirlenecek. Demokrat Parti; Colorado eyaletinde John Hickenlooper'ın Cumhuriyetçi Partili Senatör Cory Gardner'ı yenilgiye uğratmasıyla Senato'da kilit bir sandalye elde etmiş oldu. Hickenlooper, Colorado eyaletinin eski valilerinden. Partilerüstü Cook Political Report'a göre 3 Kasım'da 35 eyalette yapılan Senato seçimlerinde sadece 7 eyalette Demokrat ya da Cumhuriyetçi adaylar arasında çekişme yaşanıyor. Cumhuriyetçi Parti, seçim gününe Senato'da 47'ye karşı 53 sandalye üstünlüğüyle girdi. Ancak bu yılki seçimlerde Senato'daki Cumhuriyetçiler'in üstünlüğü korumak için Demokratlar'a kıyasla iki kat daha fazla sandalyeye sahip çıkmaları gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi olarak bilinen eyaletlerden Alabama'da Başkan Trump'ın desteklediği eski Amerikan futbolu antrenörü Tommy Tuberville, Demokrat Partili Senatör Doug Jones'u yenilgiye uğrattı. Alabama eyaletindeki Senato üyeliği, Demokrat Parti'nin elinde olan ve Cumhuriyetçi Parti'ye gitmesine kesin gözüyle bakılan tek sandalyeydi.

Demokrat Parti, Colorado'daki zaferi ve Alabama'daki kaybıyla Senato'da üstünlüğü elde etmek için Joe Biden'ın başkanlığı kazanması durumunda üç, Donald Trump'ın kazanması durumundaysa dört sandalye elde etmek zorunda. Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın kontrolu elde tutması bekleniyor ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti'nin elindeki çoğunluğu koruması bekleniyor. Ancak Senato'yu kimin kontrol edeceği, Beyaz Saray'ın politikalarını ne kadar başarıyla hayata geçireceği konusunda hayati önem taşıyor. Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran parti, Anayasa Mahkemesi ve federal yargıya yapılan atamaları onaylıyor. Senato Çoğunluk Lideri Kentucky eyaleti Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mitch McConnell, kampanya süreci boyunca büyük miktarda bağış toplamayı başaran Demokrat Partili Amy McGrath karşısında beklenen bir zafer elde etti. McConnell, Salı gecesi yaptığı zafer konuşmasında, seçimlerden sonra Amerika'nın önünde aşması gereken büyük zorluklar olduğunu kaydetti. McConnell, ”Ocak ayında hangi başkan adayının yeni döneme başlayacağını bilmiyoruz, Senato'yu hangi partinin kontrol edeceğini bilmiyoruz. Ama bazı noktalar çoktan açıklığa kavuştu. Önümüzde çok büyük zorluklar olduğunu biliyoruz. Bir sonraki başkanın ülkeyi birleştirmesi gerektiğini biliyoruz” dedi.

Donald Trump'ın seçimi ikinci kez kazanması, Temsilciler Meclisi'ni ise Demokratlar'ın kontrol etmesi durumunda hükümette bölünme ortaya çıkacak. Joe Biden'ın başkanlığı kazanması durumundaysa Demokratlar, hem Temsilciler Meclisi hem de Beyaz Saray'da üstünlüğü ele alacak. Trump'ın en yakın müttefiklerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Demokrat Partili rakibi Jaime Harrison'u mağlup etti. Güney Carolina Demokrat Parti eski Eyalet Başkanı'nın oğlu olan Harrison, Senato yarışında bir günde 57 milyon dolar bağış toplayarak rekor kırmış ve Demokratlar'ın Senato'da üstünlük elde etme umutlarını körüklemişti. Senato'da kontrolu hangi partinin ele alacağı, her iki sandalyesi de seçilecek olan Georgia eyaletinden gelecek sonuca bağlı olabilir. Georgia eyaletinde Demokrat Partili Jon Ossoff, Cumhuriyetçi Senatör David Perdue'yle mücadele ediyor. Eyaletteki diğer Senato sandalyesi ise özel seçimle belli olacak. Cumhuriyetçi Partili Senatör Kelly Loeffler ve siyasete yeni giren rakibi Demokrat Partili Raphael Warnock, Cumhuriyetçi Doug Collins'i geride bırakacak yeterli oyu garantiye aldı.