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Senato’da Ermeni Tasarısının Oylanması İkinci Kez Engellendi

22.11.2019 19:38 | Son Güncelleme

1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Ermeni tasarısının Senato’da oylanması ikinci kez engellendi. Güney Carolina’dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’den sonra bu kez de aynı partiden Georgia Senatörü David Perdue, tasarının oylamaya sunulmasını engelledi

Senato’da Ermeni Tasarısının Oylanması İkinci Kez Engellendi

1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan Ermeni tasarısının Senato’da oylanması ikinci kez engellendi. Güney Carolina’dan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’den sonra bu kez de aynı partiden Georgia Senatörü David Perdue, tasarının oylanmasını engelledi.

Demokrat Senatör Robert Menendez, kendi sunduğu tasarının Senato’da oylanması için talepte bulunmuştu.

Bağlayıcılığı olmayan tasarı Temsilciler Meclisi’nde 29 Ekim’de yapılan oylamada 11’e karşı 405 oyla kabul edilmişti. Tasarıyı destekleyen çevrelerin amacı şimdi Senato’nun da aynı adımı atması yönündeydi.

Ancak önce 13 Kasım’da Senatör Lindsey Graham, dün (Perşembe) de Senatör David Perdue, tasarıyı bloke etti. Graham, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’ın girişimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen 5 senatörden biriydi ve bu görüşmeden kısa süre sonra Ermeni tasarısını engellemişti.

David Perdue de, tasarıyı engelleme gerekçesi olarak “tasarıyı görüşmek için şu anda doğru zaman değil” dedi.

ABD’deki etkili Ermeni diasporası örgütlerinden Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Senatör Perdue’ye tasarının oylanmasına izin vermesi için baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Senato kurallarına göre bir tasarının oybirliği ile deseklenmesi, tasarının alt komisyonlarda oylanmasının ve tasarıya ilişkin görüşmelerin baypas edilerek onay sürecinin hızlanmasını sağlıyor. Yine senato kuralları uyarınca, herhangi bir senatör bir tasarının oylanması için talepte bulunabildiği gibi tek bir senatör de tasarıya karşı çıkarak teklifi bloke edebiliyor.

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