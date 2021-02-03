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Senato’da Güç Paylaşımı Konusunda Uzlaşma Sağlandı

03.02.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Senato’da Güç Paylaşımı Konusunda Uzlaşma Sağlandı

Uzlaşma, Demokratlar’ın Senato gündeminde belirleyici olması ve kontrolu sağlamasının önünü açıyor

ABD Kongresi’nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler güç paylaşımı konusunda uzun süren görüşmelerin ardından ilkesel olarak uzlaşma sağladı. Uzlaşma, Demokratlar’ın Senato gündeminde belirleyici olması ve kontrolu sağlamasının önünü açıyor.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Çarşamba sabahı, Cumhuriyetçiler’in Senato’daki lideri Mitch McConnell ile yaptıkları görüşmelerde güç paylaşımı anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Schumer, Senato’dan bugün konuya ilişkin karar tasarısını geçireceklerini belirtti. Demokrat lider, “Güç paylaşımı anlaşmasının yürürlüğe girmesinin komisyonlarda liderliği Demokratlar’a vereceğini ve ülkenin karşı karşıya olduğu en önemli konularda göreve hızlı bir şekilde başlayacaklarını” söyledi.

ABD’nin Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta yapılan Senato seçimlerinin ardından Demokratlar, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla eşitliği Demokratlar lehine bozacak şekilde çoğunluğu elde etmiş, Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell azınlık lideri konumuna gelmişti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, görüşmelerde ABD siyasetinde ‘’filibuster’’ olarak tanımlanan ve teknik olarak yasal prosedürleri çiğnemeden yasama organının işleyişini engelleme taktiği imkanının yeni dönemde muhafaza edilmesinde ısrar etmişti.

Demokratlar, çoğu önemli yasanın ilerletilmesi için 60 oy gerektiren maddenin çıkarılmasına yönelik oylama yapılmayacağını açıklamasının ardından Mitch McConnell bu talebini geri çekmişti.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki görüşmelerde güç paylaşımı konusunda anlaşmaya varılamamış olması sebebiyle Senato Cumhuriyetçi Parti kontrolunda olduğu dönemin kurallarına göre faaliyet göstermiş, bu nedenle Demokratlar Senato bünyesindeki önemli komisyonların kontrolunu sağlayamamıştı.

Senato komisyonlarının Demokratlar’ın kontroluna geçmesi, komisyonlarda oturumların düzenlenmesi, gündemin belirlenmesi ve yasaların hazırlanması açısından önem taşıyor.

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