Senato'da Hafta Sonu Teşvik Paketi Mesaisi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardımlarını içeren teşvik paketini geçirmek için Cuma günü başlayan ve yaklaşık iki düzine oylama ve kapalı kapılar ardında saatlerce yapılan müzakereleri içeren oturumunu bugün de sürdürüyor.

Demokrat liderler, parti üyelerinin desteğini arttırmak için tasarıda bir dizi geç değişiklik yaptıktan sonra 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Pazartesi gününden önce geçirmeyi umuyor.

Demokrat senatörler, krizde işini kaybeden milyonlara yardımı azaltmayı kabul etti. Cuma gecesi Cumartesi sabahına dönerken Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in, Kongre Bütçe Ofisi’ne göre şimdiye kadarki en büyük teşvik paketi olacak olan tasarıyı değiştirme girişimlerini geri çevirmek için tek cephe oldular.

Tasarı yasalaşırsa, Washington, Corona virüsü salgınıyla savaşmak ve Amerikan ekonomisini istikrara kavuşturmak için son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık acil yardım sağlamış olacak.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, sabah oturumu sırasında genel yasa tasarısı üzerinde bir oylama yapılmadan önce senatörlerin getirdiği değişiklik teklifleri ile ilgili uzun sürecin sonuna yaklaştıklarını söyledi.