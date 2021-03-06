Senato'da Hafta Sonu Teşvik Paketi Mesaisi

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardımlarını içeren teşvik paketini geçirmek için Cuma günü başlayan ve yaklaşık iki düzine oylama ve kapalı kapılar ardında saatlerce yapılan müzakereleri içeren oturumunu bugün de sürdürüyor.
Demokrat liderler, parti üyelerinin desteğini arttırmak için tasarıda bir dizi geç değişiklik yaptıktan sonra 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Pazartesi gününden önce geçirmeyi umuyor.
Demokrat senatörler, krizde işini kaybeden milyonlara yardımı azaltmayı kabul etti. Cuma gecesi Cumartesi sabahına dönerken Demokratlar, Cumhuriyetçiler’in, Kongre Bütçe Ofisi’ne göre şimdiye kadarki en büyük teşvik paketi olacak olan tasarıyı değiştirme girişimlerini geri çevirmek için tek cephe oldular.
Tasarı yasalaşırsa, Washington, Corona virüsü salgınıyla savaşmak ve Amerikan ekonomisini istikrara kavuşturmak için son bir yıl içinde yaklaşık 6 trilyon dolarlık acil yardım sağlamış olacak.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, sabah oturumu sırasında genel yasa tasarısı üzerinde bir oylama yapılmadan önce senatörlerin getirdiği değişiklik teklifleri ile ilgili uzun sürecin sonuna yaklaştıklarını söyledi.
Cumhuriyetçiler’in blok halinde muhalefeti nedeniyle Demokrat Parti, teşvik paketini geçirmek için 50 senatörünü de 100 kişilik Genel Kurul’da tutmak zorunda. Eşitliği bozacak ve tasarıyı geçirecek oy Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e ait.
Senato, tek oylama için modern çağın en uzun oturum rekorunu da 11 saat 50 dakika ile kırmış durumda. Demokratlar, devasa paketin ekonomide kontrolsüz büyümeye neden olmasından endişelenen Senatör Joe Manchin gibi isimleri tatmin etmek için işsizlik yardımları konusunda bir uzlaşmayı kabul etti.
Bu sorun da çözüldükten sonra, senatörler tasarıyı değiştirmek için bir dizi teklif üzerinde çalışmaya başladı. Demokratlar, teşviklerin okullara, eyalet yönetimlerine, ulaşım sistemlerine ve çiftçilere nasıl dağıtılacağını değiştirmek isteyen Cumhuriyetçiler’in tekliflerini, karşı oy vererek geri çevirdi.
Demokratlar bugün erken saatlerde, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın tasarıyı ABD göçmenlik politikasının COVID-19 salgınıyla ilgisi olmayan kısmını yeniden değerlendirmesi için ilgili komisyona geri gönderme girişimini geri püskürttü.
Cumhuriyetçiler, Senatör Dan Sullivan'ın Washington'u bir aile cenazesi için Alaska'ya gitmek üzere terk etmesinin ardından, bir oy kaybetmiş durumda.
Anlaşmazlık noktaları
İşsizlik yardımı, mevzuattaki pek çok anlaşmazlık noktalarından biri. Demokratlar daha önce, daha küçük eyaletlere ve şehirlere daha fazla yardım yönlendirmek için bu konuda değişikliğe gitmişti.
Temsilciler Meclisi tasarının, salgın sırasında işlerini kaybeden Amerikalılar için eyalet yardımları dışında 29 Ağustos'a kadar haftada 400 dolar federal işsizlik yardımı gören versiyonunu geçen hafta kabul etmişti.
Senato’daki uzlaşma, bu miktarı 300 dolara düşürürken, 6 Eylül'e kadar da uzatıyor. Anlaşma ayrıca işletmeler için vergi indirimini 2026'ya kadar bir yıl daha uzatıyor. Beyaz Saray, Biden’ın uzlaşmayı desteklediğini söyledi.
Tasarı Senato’da kabul edilirse, Temsilciler Meclisi yapılan değişiklikleri kabul etmeden Biden’ın imzasına sunulamıyor.
Cumhuriyetçiler, virüsle savaşmak ve ekonomiyi canlandırmak için önceki teşvik paketlerini geniş çapta destekledi. Ancak Beyaz Saray'a Demokrat yönetimin gelmesi ve Kongre’nin iki kanadında da Demokratlar’ın kontrolu ile birlikte, bu son teşvik paketini çok pahalı buldukları gerekçesiyle eleştiriyorlar.