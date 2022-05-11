Senato’da Kürtaj Hakkını Koruma Oylaması

ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, kadınların ülke çapında kürtaj hakkını düzenleyen yasayı bugün oylamaya sunmayı planlıyor. Anayasa Mahkemesi’nin federal kürtaj hakkı yasasını bozacağına ilişkin mütalaa taslağının sızdırılması nedeniyle planlanan protesto amaçlı oylamanın başarısız olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çoğu Cumhuriyetçi senatör kürtaja karşı ve Demokratlar’ın kılpayı üstünlüğü, 100 üyeli Senato’da çoğu yasanın geçmesi için gereken 60 oyun alınması için yeterli olmayacak. Ancak Demokratlar, oylamanın 8 Kasım Kongre ara seçimlerinde sandalyelerini koruma hatta daha fazla sandalye kazanma şanslarını arttıracağını umuyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dün Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, kürtaj haklarını koruma amaçlı oylamanın, her senatörün rengini ortaya koyacağını söyledi.

ABD’de kürtaj haklarıyla ilgili yıllardır süren mücadele, Anayasa Mahkemesi’nin ülke çapında kürtajı yasallaştıran 1973 tarihli Roe v. Wade kararını yakında bozacağına işaret eden bir mütalaa taslağının 2 Mayıs’ta sızdırılmasıyla yeniden şiddetlendi.

Üreme sağlığı haklarını savunan Guttmacher Enstitüsü'ne göre, karar bozulursa en az 26 eyalet, kürtajı tamamen yasaklamaya ya da ağır şekilde kısıtlamaya hazır.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, USA Today gazetesine geçen hafta yaptığı açıklamada, karar bozulursa gelecekte Cumhuriyetçiler’in kontrolunda bir Senato'nun kürtajı ülke çapında kısıtlayan bir yasa talep etmesinin "mümkün" olduğunu söylemişti.

Bu açıklama basında geniş şekilde yer alınca McConnell dün düzenlediği basın toplantısında, ne Demokratlar’ın ne de Cumhuriyetçiler’in kürtaj yasasını Senato'dan geçirmek için gereken 60 oyu güvence altına alabileceğini belirtti. McConnell, "Bu konu eyalet düzeyinde ele alınacaktır" dedi

Temsilciler Meclisi geçen Eylül ayında, 211’e karşı 218 oyla, kürtaj hakları yasasını geçirmek için oy kullanmıştı. Bugün Senato’da oylanacak olan tasarı, Temsilciler Meclisi’nde oylananla neredeyse aynı.

Bazı Demokratlar, federal kürtaj hakkına karşı bir hamlenin, seçmenlerini harekete geçirerek ve daha fazla kadını kendi taraflarına çekerek, ara seçimlerde ellerini güçlendireceğini düşünüyor.

Anketler kürtaj hakkından yana

Mütalaa taslağının sızdırılmasından bu yana yapılan anketler, Amerikalılar’ın çoğunun kürtaj hakkından yana olduğunu gösteriyor. Bugün yayınlanan Politico-Morning Consult anketi de Amerikalılar’ın yarısından fazlasının, ara seçimlerde kürtaja erişimi destekleyen bir adaya oy vermenin önemli olduğunu söylüyor.

Ankete katılanların yüzde 58'i, gelecek Kasım’daki seçimlerde tıbbi prosedüre erişimi destekleyen bir adaya oy vermenin "çok önemli" veya "biraz önemli" olduğuna inanıyor.

Yüzde 11'lik kesimse böyle bir adaya oy vermek konusunda “çok önemli değil” diyor. Katılımcıların yüzde 20'sine göre ise bu “hiç önemli değil.”

Ara seçimlerde kürtaja karşı çıkan bir adaya oy vermenin ne kadar önemli olduğu sorulduğunda ise ankete katılanların sadece yüzde 39'u bunun “çok önemli” veya “biraz önemli” olduğunu söylerken, yüzde 48’lik kesim “çok önemli değil” veya "hiç önemli değil" diyor.

Ankette katılımcılara, kürtajı anayasal bir hak olarak kabul eden 1973 tarihli Roe v. Wade kararının iptal edilmesi gerektiğine inanıp inanmadıkları da soruldu.

Katılımcıların yüzde 53’ü yani yarıdan fazlası Anayasa Mahkemesi’nin kararının bozulmaması gerektiğini söylerken, yüzde 28'i iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme taslağının sızdırıldığı Politico ile araştırma şirketi Morning Consult’ın ortak anketi, 6 Mayıs ile 9 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 5 kayıtlı seçmenle gerçekleştirildi. Anketin hata payı yüzde 2.

