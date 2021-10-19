Senato'da Oy Hakkı Yasası İçin Usul Oylaması

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Senatosu'nun federal seçim yasasında değişiklik yapılmasının gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin Çarşamba günü usul oylaması yapacağını söyledi. Schumer Cumhuriyetçiler’e buna engel olmamaları çağrısında bulundu.

Demokrat Schumer, seçmenlerin posta yoluyla oy pusulalarına erişimini genişletmeye ve diğer adımlara yönelik yasa tasarısı hakkında "Burada tartışmaya değer bir şey varsa, o da demokrasimizi korumak ve güçlendirmektir" dedi.

Cumhuriyetçiler tasarının tartışılmasını engellerse, bazı Demokratlar büyük olasılıkla Schumer'ı, yasaların ilerleyebilmesi için eşit olarak bölünmüş, 100 üyeli Senato’da en az 60 oy gerektiren kürsü işgali prosedürünü aşmaya teşvik edecek.

Kürsü işgali yönteminin bir seferlik kaldırılması fikri daha önce de gündeme gelmişti. Kürsü işgalinde Senatörler saatlerce kürsüde kalıp konuşarak, oylamaya geçilmesini engelleyebiliyor.

Tasarı, eski Başkan Donald Trump'ın, 2020 seçimlerinde hile yapıldığını öne sürerek, bu nedenle Demokrat Joe Biden'a karşı seçimi kaybettiğine yönelik iddialarının ardından Cumhuriyetçiler’in liderliğindeki eyaletlerde geçirilen oy kısıtlamalarına karşı hazırlandı.

Trump’ın iddiaları birden fazla mahkeme, eyalet seçim yetkilileri ve Trump'ın kendi dönemindeki Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Geçen yılın sonlarından bu yana, Cumhuriyetçiler’in kontrolündeki bazı eyaletler, sandıklara erişimi sıkılaştırmak ve seçim sonuçlarına itiraz etmeyi kolaylaştırmak için bazı kanunları yürürlüğe koydu.

Demokratlar ve oy hakkı savunucuları, bu kanunları, Demokratlar için önemli seçmen kitleleri olan siyah ve Latin Amerika kökenli seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştıracak partizan güç gaspları olarak niteleyerek, kınadılar.

Seçim uzmanları, ABD'de oy kullanma sahtekarlığının yani seçimde hile yapılmasının çok nadir görüldüğünü söylüyor.

