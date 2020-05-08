Senato’da Salgına Karşı Uluslararası Çabalara Destek Tasarısı

Senato’da Dış İlişkiler Komisyonu Kıdemli Üyesi Bob Menendez öncülüğünde bir grup Demokrat senatör, Corona virüsü salgınına karşı uluslararası çabalara 9 milyar dolar ilave destek sağlanması için kapsamlı bir yasa tasarısı sundu.

‘’COVID-19’a Karşı Uluslararası Mücadele ve Yeniden Toparlanma Yasası’’ adlı tasarı, Menendez ile birlikte Demokrat senatörler Ben Cardin, Jeanne Shaheen, Chris Coons, Tim Kaine, Jeff Markey ve Cory Booker tarafından ortak sunuldu.

Tasarı, Başkan Donald Trump yönetimine, Coruna virüsü salgınını durdurmak için diğer ülkeler, uluslararası örgütler ve çok taraflı forumlarla yapıcı temaslar kurma çağrısında bulunuyor, küresel boyutta koordineli bir mücadele sergilenmedikçe salgının ABD’de ekonomi ve halk sağlığı üzerinde tahribat yaratmaya devam edeceğini vurguluyor.

Menendez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın sağlık uzmanlarının tavsiyelerine rağmen ve Kongre’deki çalışanları ‘’büyük risk altına sokarak’’ yeniden açma kararını eleştirdi. Menendez, ‘’Senato’yu yeniden açmayı uygun gördüğüne göre, ABD hükümetinin COVID-19 dahil salgın hastalık tehditlerini önleme, tespit etme ve bunlarla mücadele etme kapasitemizi arttırabilmesi için bu aklıselim tasarıyı onaylamak, gündeminin en üst sırasında olmalı’’ dedi.