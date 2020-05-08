Senato’da Salgına Karşı Uluslararası Çabalara Destek Tasarısı

Senato’da Dış İlişkiler Komisyonu Kıdemli Üyesi Bob Menendez öncülüğünde bir grup Demokrat senatör, Corona virüsü salgınına karşı uluslararası çabalara 9 milyar dolar ilave destek sağlanması için kapsamlı bir yasa tasarısı sundu.
‘’COVID-19’a Karşı Uluslararası Mücadele ve Yeniden Toparlanma Yasası’’ adlı tasarı, Menendez ile birlikte Demokrat senatörler Ben Cardin, Jeanne Shaheen, Chris Coons, Tim Kaine, Jeff Markey ve Cory Booker tarafından ortak sunuldu.
Tasarı, Başkan Donald Trump yönetimine, Coruna virüsü salgınını durdurmak için diğer ülkeler, uluslararası örgütler ve çok taraflı forumlarla yapıcı temaslar kurma çağrısında bulunuyor, küresel boyutta koordineli bir mücadele sergilenmedikçe salgının ABD’de ekonomi ve halk sağlığı üzerinde tahribat yaratmaya devam edeceğini vurguluyor.
Menendez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın sağlık uzmanlarının tavsiyelerine rağmen ve Kongre’deki çalışanları ‘’büyük risk altına sokarak’’ yeniden açma kararını eleştirdi. Menendez, ‘’Senato’yu yeniden açmayı uygun gördüğüne göre, ABD hükümetinin COVID-19 dahil salgın hastalık tehditlerini önleme, tespit etme ve bunlarla mücadele etme kapasitemizi arttırabilmesi için bu aklıselim tasarıyı onaylamak, gündeminin en üst sırasında olmalı’’ dedi.
Tasarı, ABD’nin Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışan Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu’na katılımı, Dünya Sağlık Örgütü’ne askıya alınan mali desteğin derhal yeniden başlatılması, ABD’nin virüsle mücadelede kritik önem taşıyan uluslararası örgütler ve enstitülere borçlarını ödemesi, insani yardımların arttırılması ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nde küresel sağlık güvenliği acil durumları konusunda çalışan birimin yeniden kurulması gibi bazı reformlar öneriyor.
Senatör Menendez, ‘’Yüzyıla yakın süredir ABD küresel tehditlere karşı koymak ve kamu yararı için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte çalıştı. COVID-19 da bundan farklı değil. Salgının ABD’de yayılmasını durdurabilmek için, yayılmayı her yerde durdurmamız gerekiyor’’ mesajını verdi.
Tasarıda bazı öne çıkan düzenlemeler şöyle sıralanıyor:
Corona virüsüne karşı mücadelede Amerika’nın liderliğini güçlendirmek,
Amerikan vatandaşlarına yardım ve destek sağlanması,
Salgınlara karşı küresel mücadelenin geliştirilmesine destek,
Barış Gönüllüleri’nin korunması,
ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nin güçlendirilmesi,
Corona’ya karşı tedbirler kapsamında insan hakları ihlalleri işleyenlere karşı adımlar atılması,
Kadınlar, çocuklar ve diğer kırılgan grupların korunması,
Kamu sağlığı sistemleri zayıf ülkelere sınır dışıların geçici olarak durdurulması,
Göçmenleri Corona virüsüne açık hale getiren göçmen karşıtı politikalara son verilmesi,
Mültecileri yerleştirme programlarının yenden başlatılması,
Salgın sırasında insanları bilgilendirme, temas ve diyalog kanalları kurmaya yönelik medyanın çabalarını desteklemek,
ABD yaptırımlarının İran, Venezuela ya da Kuzey Kore halkına insani yardımların ulaştırılmasını engellememesinin garantiye alınması,
Batı Şeria ve Gazze’ya Corona’yla alakalı insanı yardımların onaylanması.