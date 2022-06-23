Senato’da Silah Kontrol Yasa Tasarısı Oylaması

ABD Senatosu bugün her iki siyasi partinin katkısıyla hazırlanan silah kontrol tasarısını oylamaya sunmaya hazırlanıyor. Destekçilerinin ülkeyi sarsan kitlesel silahlı saldırıları engellemeye yardımcı olacağını umduğu tasarı, Kongre'nin on yıllardır silahlara getirdiği ilk yeni sınırlamalar olabilir.

80 sayfalık İki Partili Daha Güvenli Toplumlar Yasası, eyaletleri silahların tehlikeli olduğu düşünülen kişilerin eline geçmesinin engellenmesini teşvik edecek ve aile içi şiddetten ya da çocukken önemli suçlardan hüküm giymiş silah alıcılarının sabıka kontrollarını sıkılaştıracak.

Tasarı, Başkan Joe Biden dahil Demokratlar’ın talep ettiği, saldırı tarzı tüfeklerin veya yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması gibi daha kapsamlı silah kontrol tedbirlerini içermiyor. Biden ise Buffalo ve Uvalde’de yaşanan silahlı saldırıların ardından harekete geçme çağrılarını yineledi.

Yasa tasarısının bugün prosedür engelini aşması için, Senato'nun 100 üyesinden 60'ının desteğine ihtiyacı olacak. Senato'nun yarı yarıya bölünmüş olması nedeniyle yasanın ilerleyebilmesi için en az 10 Cumhuriyetçi’nin desteği gerekiyor. Geçen Salı 14 Cumhuriyetçi’nin ilk adımı desteklemesinin ardından Demokratlar bu konuda iyimser.

Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dün Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, "64 üye ileriye dönük bir adım atmak için biraraya geldik. Bu da tasarının arkasındaki kapsamlı destek ve ivmenin açık bir işareti" dedi.

Bugünkü oylama başarılı olursa, tasarı en geç yarın yapılması beklenen kabul oylamasına sunulacak.

“Tasarı yasalara saygılı silah sahiplerini etkilemiyor”

Tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçiler, en ateşli seçmenleri arasında yer alan yasalara saygılı silah sahiplerinin haklarını etkilemediğini savunuyor.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da destek verdiği tasarı için, "Yasalara saygılı ve aklı başında vatandaşlar olan Amerikalı silah sahiplerinin ezici çoğunluğunun haklarına dokunulmuyor" dedi.

Ancak Cumhuriyetçi destekçiler, ülkenin en büyük silah lobisi olan Ulusal Silah Birliği'nin karşı çıktığı yasa konusunda eleştirilere maruz kalıyor.

Tasarı, ateşli silahların kendileri ya da başkaları için tehlike arz ettiği düşünülen kişilerin elinden alınmasına yönelik "uyarı sistemi" yasalarının kabul edilmesi için eyaletlere fon sağlıyor. Tasarıda ayrıca, uyarı sistemi yasalarına karşı çıkılan eyaletlerde alternatif müdahale önlemlerinin finanse edilmesi ve okullarda güvenliğin arttırılması yer alıyor.

Tasarı, özel ilişkilerinde yakın partnerlerini istismar etmekten hüküm giyenlerin silah satın almalarını engelliyor ve eyaletlerin, çocuk suç ve akıl sağlığı kayıtlarını ulusal sabıka kontrol veri tabanlarına eklemesine izin veriyor.

Cumhuriyetçiler’in tasarıdaki baş müzakerecisi Senatör John Cornyn, geçen hafta kendi eyaleti Teksas'ta Cumhuriyetçi Parti kongresi öncesinde yaptığı bir konuşma sırasında tasarının içeriğinden bahsederken yuhalandı.

Senato’nun 2 numaralı Demokrat üyesi Senatör Richard Durbin, tasarının Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'na 4,5 milyar dolar fon sağlayacağını söyledi. Reuters haber ajansına bilgi veren Cumhuriyetçi bir Senato yetkilisi de tasarının toplam maliyetinin 15 milyar dolar olacağı öngörüsünde bulundu.

