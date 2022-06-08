Senato'da Silah Kontrolu Görüşmelerinde İlerleme Mesajı

Senato'daki Demokratlar bugün Cumhuriyetçiler'le ateşli silahlar yasası konusunda yapılan görüşmelerin kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. Ancak verilecek herhangi bir ödünün silah şiddetini azaltmak için atılması gereken adımların eksik kalmasına neden olacağı düşünülüyor.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy, olası bir anlaşma için Teksas'ın Cumhuriyetçi Senatörü John Cornyn ile temaslarını sürdürüyor. Murphy, ''Her gün anlaşmaya daha çok yaklaşıyoruz, anlaşmadan uzaklaşmıyoruz'' diye konuştu.

Senato'daki Cumhuriyetçiler'in lideri Mitch McConnell da New York eyaletinin Buffalo kentinde, Teksas'ın Uvalde kasabasında, Oklahoma'nın Tulsa kentinde ve diğer birçok yerde düzenlenen silahlı saldırıların ardından iki tarafın, ortak zemin bulmasını umduğunu söyledi.

McConnell, basın toplantısında, ''Fark yaratacak bir sonuca varmayı umuyoruz'' diye konuştu.

Senato'daki Demokratlar'ın lideri Chuck Schumer ise müzkareleri yürütenlere anlaşmaya varmaları için en azından haftanın sonuna kadar zaman tanıyacağını söyledi.

Görüşmeler, son on yılda benzer toplu silahlı saldırıların

harekete geçemeyen Kongre'de, silahla ilgili konularda nadir bir partilerüstü anlaşma umudunu arttırdı. Anketler, çoğu Amerikalı'nın daha güçlü silah yasalarını desteklediğini gösteriyor.

''Biden iyimser''

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Demokrat Başkan Joe Biden'ın da olası bir silah anlaşması konusundaki çabaları desteklediğini söyledi ve Başkan'ın çalışmalar konusunda iyimser olduğunu ekledi.

Jean-Pierre, Biden'ın Murphy'den konuyla ilgili brifing aldığını belirtti ve ''Bu şekilde her iki tarafın bir araya gelmesine uzun zamandır tanık olmamıştık. O yüzden Başkan gördükleri ve duydukları hakkında iyimser'' diye konuştu. Sözcü, Biden'ın ileriye doğru atılacak her adımın önemli olacağı görüşünde olduğunu söyledi ve Biden'ın kapsamlı silah reformu çağrısını sürdüreceğini ekledi.

Ancak varılacak olası bir anlaşmanın, Biden ve diğer Demokratlar'ın çoğunun geçen yıl 45 binden fazla Amerikalı'nın hayatına mal olan silah şiddetini azaltmak için gerekli olduğunu söylediği silah satın alınmasına ilişkin kısıtlamaları içermesi olası görünmüyor.

Biden geçen hafta saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli silahların yasaklanması ya da en azından bunların satışına 18-21 yaş sınırı getirilmesi çağrısı yapmıştı.

Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin, bu önerilerin bazılarını yarın onaylaması bekleniyor, ancak bunların Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında eşit bölünmüş Senato'dan geçmesi zor görünüyor. Cumhuriyetçiler'in çoğu, silah kontrollerinin sıkılaştırılmasına karşı çıkıyor.

Ilımlı öneriler görüşülüyor

Demokrat Murphy ve Cumhuriyetçi Coryn de bu nedenle daha ılımlı öneriler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında kamu güvenliğine zararlı kişilerin, silah sahibi olmasını önlemeyi içeren uyarı sistemi yasaları, okul güvenliğinin iyileştirilmesi, akıl sağlığı hizmetlerinin arttırılması ve suçlular gibi kişilerin silah almasının engellenmesi yer alıyor.

Missouri Senatörü Roy Blunt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Coryn'in kapalı kapılar ardında yapılan bir brifing sırasında Cumhuriyetçileri'in olumlu görüşlerini aldığını belirtti, ancak anlaşmada hangi maddelerin yer alabileceğiyle ilgili ayrıntıya yer vermedi.

ABD Anayasa Mahkemesi'nin ise silah haklarını kapsamlı şekilde genişletebilecek bir New York eyaleti davasında karar vermesi bekleniyor.

Silah sahipliği ABD'nin en çok tartışılan konularından biri. Aralarında seçilmiş Cumhuriyetçiler'in çoğunun bulunduğu silah haklarını savunanlar, silah sahibi olma hakkının ABD Anayasası'nın İkinci Ek Maddesi ile korunmasını öne çıkarıyor. Ancak silah kontrolünü destekleyenler, ABD'deki gevşek silah yasalarının çok sayıda kişinin nedensiz yere ölümüne yol açtığını söylüyor.

Başkan Joe Biden bugün, geçtiğimiz haftalarda bir ilkokulda meydana gelen silahlı saldırının yaşandığı Teksas'ın Uvalde kasabasında doğan Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'e göre ikili silah önlemlerini görüştü.

24 Mayıs'ta Teksas'ın Uvalde kasabasında bir ilkokulda yarı otomatik tüfek kullanan 18 yaşındaki bir kişi, 19 çocuğu ve iki öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Jean-Pierre, McConaughey'nin Kongre liderlerine makul silah sorumluluğu önlemlerini geçirmek ve can kayıplarını önlemek için çağrıda bulunmak amacıyla bu platformu kullandığını belirtti.

52 yaşındaki McConaughey, Beyaz Saray'daki basın toplantısında yer konuştu. Saldırının çocuk kurbanlarının fotoğraflarını gösteren McConaughey, her kurbanın kısa bir özgeçmişini anlattı.

McConaughey, ''Kurbanları onurlandırırken ve kabullenirken bu sefer bir şeylerin farklı olduğunu anlamamız gerekiyor. Bu kez belki de ileriye doğru yürünebilecek bir yol olduğuna dair bir his var'' diye konuştu.

