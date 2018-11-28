Senato’da Tartışmalı Kaşıkçı Oturumu

Haspel, İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle soruşturmayı görüşmüş, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemiş ve daha sonra Başkan Donald Trump'a brifing vermişti.

Oturumda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, Kaşıkçı cinayeti ve Washington-Riyad ilişkileri konusunda Senato’yu bilgilendirecek ve soruları yanıtlayacak. Kapalı kapılar ardında yapılacak oturuma CIA Başkanı Gina Haspel'ın katılmayacağı belirtilmişti. Basında yer alan haberlerde Haspel’in oturuma katılmasını Beyaz Saray’ın engellediği iddia edilmişti. Beyaz Saray iddiaları reddediyor.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş ancak bu tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan bilgisi olduğu iddialarını reddetmiş ancak uluslararası baskının artmasıyla Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.

Bugünkü oturumda Suudi Arabistan'a Yemen'de yürütülen savaş için yapılacak askeri destek de oya sunulacak.

