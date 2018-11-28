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Senato’da Tartışmalı Kaşıkçı Oturumu

28.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Senato Dış İlişkiler Komisyonu bugünkü oturumunda Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini de ele alıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis’in davet edildiği oturuma CIA Başkanı Haspel’in katılmaması tartışma yarattı

Senato’da Tartışmalı Kaşıkçı Oturumu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun bugünkü (28 Kasım) oturumunda ele alınıyor.

Oturumda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, Kaşıkçı cinayeti ve Washington-Riyad ilişkileri konusunda Senato’yu bilgilendirecek ve soruları yanıtlayacak. Kapalı kapılar ardında yapılacak oturuma CIA Başkanı Gina Haspel'ın katılmayacağı belirtilmişti. Basında yer alan haberlerde Haspel’in oturuma katılmasını Beyaz Saray’ın engellediği iddia edilmişti. Beyaz Saray iddiaları reddediyor.

İddiayı yalanlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton oturumda istihbarat teşkilatından bir yetkilinin bulunmayacak olmasının nedeni konusundaysa açıklama yapmadı.

Haspel, İstanbul'da Türk istihbarat yetkilileriyle soruşturmayı görüşmüş, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ses kaydını dinlemiş ve daha sonra Başkan Donald Trump'a brifing vermişti.

ABD istihbaratı Kaşıkçı’nın ölüm emrinin doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’dan geldiğine inanıyor.

Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na gitmiş ancak bu tarihten sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan bilgisi olduğu iddialarını reddetmiş ancak uluslararası baskının artmasıyla Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü itiraf etmişti.

Bugünkü oturumda Suudi Arabistan'a Yemen'de yürütülen savaş için yapılacak askeri destek de oya sunulacak.

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