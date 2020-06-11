Senato'da Trump’a Rağmen Üs Adlarını Değiştirmeye Onay

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın Kongre askeri üslerin adlarının değiştirilmesine yönelik bir tasarıyı kabul etse bile böyle bir tasarıyı imzalamayacağını söylemişti.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Pentagon’un yıl içerisindeki politika önceliklerini belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na ek olarak (NDAA) değişiklik önergesi sunmuştu. Değişiklik önergesi Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu tarafından kabul edildi.

ABD Senatosu’nda Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Silahlı Hizmetler Komisyonu, Savunma Bakanlığı’nın Amerikan iç savaşı döneminde Konfederasyon ordusuna komuta eden generallerin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesine onay verdi. Başkan Donald Trump böyle bir adıma karşı çıkmıştı.

Trump Perşembe günü sabah saatlerinde paylaştığı bir Twitter mesajında “Tarihini inkar edenler tarihi tekrarlamaya mahkumdur” diye yazdı.

ABD’de 10 askeri üs adını Robert E. Lee dahil olmak üzere çoğu üst düzey general rütbesinde olan Konfederasyon komutanlarından alıyor.

Örneğin Georgia’daki Fort Benning Üssü’ne adını veren Konfederasyon Ordusu Generali Henry Benning, eyaletteki ayrılıkçı hareketin lideriydi ve köleliğin devam etmesini savunuyordu.

Diğer askeri üsler de Virginia, North Carolina, Alabama, Teksas ve Louisiana’da bulunuyor.

Barışçı protestoculara karşı ordunun görevlendirmesini yasaklayan önerge de onaylandı

Silahlı Hizmetler Komisyonu barışçı protestoculara karşı ordunun görevlendirilmesini yasa dışı kılan değişiklik önergesine de onay verdi. Bu değişiklik önergesini de Demokrat Senatör Tim Kaine yine Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında sunmuştu.

Komisyon üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ordunun ABD vatandaşlarının yasalar dahilinde toplanma özgürlüğüne karşı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, George Floyd gösterilerinde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışma ve bazı şehirlerde de yağmalama olaylarının yaşanmasının ardından silahlı kuvvetlerin konuşlandırılacağı tehdidinde bulunmuştu.

