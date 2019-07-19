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Senato'da Trump'a yaptırım baskısı

19.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar için Başkan Trump’a baskıyı artırıyor.

Cumhuriyetçiler CAATSA yasasının bütünüyle uygulanmasını talep eden bir tasarı sundu.Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Ankara-Washington hattında gerginlik sürerken, Amerikan Senatosunda Türkiye'ye yaptırım uygulanması için Başkan Donald Trump'a yönelik baskı artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasının ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçakları üretim programından çıkarılacağını açıklaması, ancak diğer yandan başka yaptırımların şu an gündemde olmadığı mesajını vermesi dikkat çekmişti. Washington yönetimi önceki süreçte S-400'leri teslim alması durumunda Türkiye'ye yönelik "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında ekonomik yaptırımlar uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Amerikan Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Rusya ile askeri işbirliği yapanlara yönelik CAATSA yaptırımlarının devreye sokulmasını talep etti.

Cumhuriyetçi senatörlerden tasarı

Cumhuriyetçi senatörler Rick Scott ve Todd Young'ın hazırladığı tasarıda Türkiye'nin S-400'leri teslim almasının Amerikan güvenlik çıkarları açısından "doğrudan ve karanlık bir tehdit" olduğu belirtilerek "CAATSA yasası kapsamındaki yaptırımların tamamıyla uygulanması" talep ediliyor. Tasarıda ayrıca Amerikan yönetimi, "Rusya kaynaklı tehditleri tartışmak ve Türkiye'nin NATO içindeki varlığının devamı konusunda ciddi bir şekilde düşünmek" amacıyla NATO'da istişareler başlatmaya çağrıldı.

Diğer yandan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Demokrat üyesi Bob Menendez, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmanın yeterli olmadığını savunarak "Yasa, Rusya Federasyonu'nun savunma ve istihbarat sektörleriyle yapılan önemli işlemleri çok açık bir şekilde yaptırımla cezalandırma yetkisi vermektedir, ki S-400'lerin teslimatı da şüphesiz önemli bir işlemdir" diye konuştu.

Menendez, Trump'ın CAATSA yaptırımlarını devreye sokmayı reddetmesi durumunda Amerikan yönetimini Türkiye'ye yaptırım uygulamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

12 yaptırım seçeneği

2017 yılında yürürlüğe giren CAATSA, ABD Başkanına 12 yaptırım seçeneğinden beşini seçme imkanı tanıyor. Bu seçenekler arasında vizelerin iptali, Amerikan İhracat-İthalat bankası kredilerine erişimin engellenmesi, Amerikan mali sistemi ile işlemlerin yasaklanması, ihracat lisansı verilmemesi gibi yaptırımlar yer alıyor. Ancak CAATSA'nın yaptırımların uygulanması ya da feragatle ilgili bir zaman çizelgesi içermemesi nedeniyle Trump'ın yaptırımları süresiz erteleme imkanı da bulunuyor.

rtr/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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