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  4. Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senato'da görülen azil davasının ilk duruşmasında yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı.

Senato'da Trump'ın nasıl yargılanacağı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesi talebiyle Senato'da dün başlayan davanın ilk duruşması13 saat sürdü. Senato'da görülen ilk duruşmada davanın nasıl ilerleyeceğine ilişkin yargılama usulleri konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan oylamada belirlenen kurallar 47'ye karşı 53 Cumhuriyetçi üyenin oyuyla kabul edildi. Demokratların Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından belge istenmesi talebi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu 100 sandalyeli Senato'da kabul edilmedi. Demokratların görgü tanığı dinlenlenmesi yönündeki talebine ise daha sonra karar verilecek.

Belirlenen kurallara göre öncelikle davacılar Trump'a ilişkin iddialarını ortaya koyacak, ardından da söz savunma ekibine geçecek ve Trump'ın savunması yapılacak. Davacılara ve savunma ekibine ilk söz haklarının üç güne yayılması ve her bir tarafa 24 saat süre verilmesi planlanıyor. Sonrasında da senatörler sorularını yazılı olarak sorabilecek.

Demokratlar tepkili

Demokratlar, davada tanık olarak Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, eski Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi bazı önemli isimlerin tanık olarak çağrılmasını istiyor. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Demokratların azil davasındaki yedi temsilcisinden biri olan Adam Schiff, belge ve görgü tanığı olmadan gerçek bir yargılamanın yapılamayacağını ve davanın "komediden" öteye geçmeyeceğini söyledi.

Trump hakkındaki iddialar

ABD tarihinde hakkında azil davası açılan üçüncü başkan olan Trump, Demokratlar tarafından görevi kötüye kullanmak ve Kongre'nin yürüttüğü soruşturmaları engellemekle suçlanıyor. ABD'de daha önce eski başkanlar Bill Clinton ve Andrew Johnson hakkında azil davaları açılmış, ancak sonuçsuz kalmıştı. Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerini kazanmak niyetiyle muhtemel rakibi Joe Biden ve ailesi hakkında yolsuzluk soruşturması açılması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski baskı yaptığı ileri sürülüyor. Trump'ın bunun karşılığında da Selenski Ukrayna'ya askeri yardım yapma teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da hararetli tartışmalar yaşanması bekleniyor, ancak Trump hakkında azil kararı çıkmasına pek ihtimal verilmiyor.

dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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