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Senato’da Trump’ın Savunmasına Bolton Gölgesi

28.01.2020 21:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyetçiler’in sunumlarının sürdüğü sırada John Bolton’un yayınlanacak kitabının tartışmalı içeriğine New York Times gazetesinin bir haberinde yer verilmesi savunmanın argümanlarına gölge düşürdü

Senato’da Trump’ın Savunmasına Bolton Gölgesi

Başkan Donald Trump’ın savunma ekibi Senato’daki açılış konuşmalarını tamamlamaya hazırlanırken, Cumhuriyetçiler aralarında Başkan’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da olduğu isimlerin tanık olarak çağırılması konusuna netlik kazandıramadı.

Bolton’a ifade vermesi için mahkeme celbi gönderilmesi konusunda bu hafta yapılacak oylamada dört Cumhuriyetçi’nin Demokratlar’la birlikte oy kullanması gerekiyor.

Senato’da Cumhuriyetçiler’in sunumlarının sürdüğü sırada John Bolton’un Mart ayında piyasaya çıkacak kitabının içeriğine New York Times gazetesinin bir haberinde yer verilmesi savunmanın argümanlarına gölge düşürdü.

Bolton, Trump’ın Ukrayna’ya yapılan askeri yardımı Başkan’ın 2020 seçimlerindeki olası rakibi Joe Biden’a yönelik soruşturma açılmadan verilmemesini istediğini söylüyor. Bolton’un bu iddiası önemli zira Başkan’ın avukatları ısrarla Trump’ın askeri yardımı siyasi soruşturmalarla ilişkilendirmediğini söylüyor.

Bolton’un kitabıyla ilgili açıklamalar hem Başkan’ın savunma ekibinin Salı günkü sunumlarını başarılı şekilde tamamlama hem de azil sürecini yumuşak şekilde sonlandırma hayallerine gölge düşürdü.

“Bolton’dan kitabının taslağı istensin”

Oklahoma’nın Cumhuriyetçi Senatörü James Lankford, farklı bir fikir ortaya atarak John Bolton’un kitabının taslağının mahkeme celbiyle istenmesini, böylece senatörlerin delilleri kendi gözüyle görmesini talep etti.

Cumhuriyetçiler’in bir kısmı yönetimden yetkililerin duruşmalarda yer almasını engelleyen Beyaz Saray’la yasal tartışmaya girmeme konusunda uyarsa da bu düşünce bir kısım Cumhuriyetçi arasında çekiciliğini koruyor.

Trump’ın yakın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter’da yazdığı mesajda Lankford’un Bolton’un belgelerinin Senato’ya gizli bir oturumda sunulması, böylece her Senatör’ün taslağı kendisi görerek çıkarımda bulunması şeklindeki önerisini tamamen desteklediğini söyledi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler bundan sonra atılacak adımları görüşmek için kapalı kapılar ardında toplanacak.

Trump’ın avukatları bugüne kadar Temsilciler Meclisi soruşturması da dahil olmak üzere hiçbir tanığın Başkan’ın Ukrayna yardımını soruşturmalara bağladığı şeklinde doğrudan bilgi sahibi olduğunu söylemediğini belirtti. Bolton’un ise ifade vermesi durumunda tam tersini söylemesi bekleniyor.

Trump’ın avukatlarından Jay Sekolow ise “Biz dökümlü delillerle, kamuoyuna açık bilgilerle ilgileniyoruz, spekülasyonlarla değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan kendi siyasi çıkarları için bazı soruşturmalar açmasını istemek ve bunun karşılığında Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardımı askıya almakla suçlanıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Başkan hakkında görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme şeklindeki azil suçlamalarını Senato’ya göndererek Trump hakkındaki azil yargılamasını başlatmıştı.

Pazartesi günü ilk olarak Trump’ın avukatlarından Keneth Starr ve Alan Dershowitzin de aralarında olduğu ekip tüm azil sürecini hedef alan hukuki ve siyasi bir saldırıyla açılış konuşmalarını başlatmıştı. Avukatları Trump’ın azil gerektirecek bir suç işlemediğini, eylemlerinin uygun olduğunu söylemiş ve rakibi Joe Biden’a saldırmıştı.

Savunma, Trump’ın Biden’ın iş ilişkilerinden şüphe duymak ve Ukrayna’daki yolsuzluk konusunda kaygılanmak için geçerli nedenleri olduğunu öne sürdü. Avukatları Trump’ın soruşturmalardan bağımsız olarak askıya alınan Ukrayna yardımını verdiğini de hatırlattı.

Demokratlar ise Trump’ın yardımı bir ihbarcının durumla ilgili şikayetini bildirmesinin ardından başlattığını söylüyor.

Savunmanın güçlü isimlerinden, özel soruşturması ile Demokrat Başkan Bill Clinton’un azil sürecini tetikleyen Starr, dünkü konuşmasında azil için gerçek bir suç gerektiğini ve toplumsal uzlaşı gerektiğini söyledi. Burada ikisi de yok” diye konuştu.

Starr, sürecin Amerika’yı böldüğünü söylemişti.

Dershowitz ise azil suçlarının ceza davası gerektiren suçlar olduğunu ve Bolton’un iddiaları doğru olsa bile bunların azil gerektirmeyeceğini savunndu.

Trump da yazdığı Twitter mesajıyla Bolton’un iddialarını yalanladı.

“Bolton’a hiçbir zaman Ukrayna yardımının aralarında Biden’ın da olduğu Demokratlar’a yönelik soruşturmalara bağlı olduğunu söylemedim. John Bolton bunu söylediyse bu sadece kitabını satmak içindir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler’in 47’ye 53’le çoğunlukta olduğu senatoda Bolton’u dinlemek için baskılar artıyor.

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