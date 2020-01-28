Senato’da Trump’ın Savunmasına Bolton Gölgesi

Bolton’un kitabıyla ilgili açıklamalar hem Başkan’ın savunma ekibinin Salı günkü sunumlarını başarılı şekilde tamamlama hem de azil sürecini yumuşak şekilde sonlandırma hayallerine gölge düşürdü.

Bolton’a ifade vermesi için mahkeme celbi gönderilmesi konusunda bu hafta yapılacak oylamada dört Cumhuriyetçi’nin Demokratlar’la birlikte oy kullanması gerekiyor.

Başkan Donald Trump’ın savunma ekibi Senato’daki açılış konuşmalarını tamamlamaya hazırlanırken, Cumhuriyetçiler aralarında Başkan’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un da olduğu isimlerin tanık olarak çağırılması konusuna netlik kazandıramadı.

Trump’ın avukatları bugüne kadar Temsilciler Meclisi soruşturması da dahil olmak üzere hiçbir tanığın Başkan’ın Ukrayna yardımını soruşturmalara bağladığı şeklinde doğrudan bilgi sahibi olduğunu söylemediğini belirtti. Bolton’un ise ifade vermesi durumunda tam tersini söylemesi bekleniyor.

Trump’ın yakın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter’da yazdığı mesajda Lankford’un Bolton’un belgelerinin Senato’ya gizli bir oturumda sunulması, böylece her Senatör’ün taslağı kendisi görerek çıkarımda bulunması şeklindeki önerisini tamamen desteklediğini söyledi.

Cumhuriyetçiler’in bir kısmı yönetimden yetkililerin duruşmalarda yer almasını engelleyen Beyaz Saray’la yasal tartışmaya girmeme konusunda uyarsa da bu düşünce bir kısım Cumhuriyetçi arasında çekiciliğini koruyor.

Oklahoma’nın Cumhuriyetçi Senatörü James Lankford, farklı bir fikir ortaya atarak John Bolton’un kitabının taslağının mahkeme celbiyle istenmesini, böylece senatörlerin delilleri kendi gözüyle görmesini talep etti.

Trump’ın avukatlarından Jay Sekolow ise “Biz dökümlü delillerle, kamuoyuna açık bilgilerle ilgileniyoruz, spekülasyonlarla değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan kendi siyasi çıkarları için bazı soruşturmalar açmasını istemek ve bunun karşılığında Ukrayna’ya yapılması planlanan askeri yardımı askıya almakla suçlanıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Başkan hakkında görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme şeklindeki azil suçlamalarını Senato’ya göndererek Trump hakkındaki azil yargılamasını başlatmıştı.

Pazartesi günü ilk olarak Trump’ın avukatlarından Keneth Starr ve Alan Dershowitzin de aralarında olduğu ekip tüm azil sürecini hedef alan hukuki ve siyasi bir saldırıyla açılış konuşmalarını başlatmıştı. Avukatları Trump’ın azil gerektirecek bir suç işlemediğini, eylemlerinin uygun olduğunu söylemiş ve rakibi Joe Biden’a saldırmıştı.

Savunma, Trump’ın Biden’ın iş ilişkilerinden şüphe duymak ve Ukrayna’daki yolsuzluk konusunda kaygılanmak için geçerli nedenleri olduğunu öne sürdü. Avukatları Trump’ın soruşturmalardan bağımsız olarak askıya alınan Ukrayna yardımını verdiğini de hatırlattı.