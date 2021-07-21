Senato’da Türkiye’nin Maraş Açılımı Gündeme Geldi

Aralarında ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Karen Donfried'ın da olduğu, çeşitli hükümet görevleri için bazı adayların Senato'daki onay süreci oturumunda Türkiye de gündeme geldi.

Komisyon Başkanı Demokrat Senatör Robert Menendez’in “Türkiye’ye CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamında uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna Donfried, “Türkiye’ye S400 sistemine sahip olduğu sürece yaptırım uygulamayı sürdürmeliyiz” yanıtını verdi.

Menendez, Donfried’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs’ın Maraş bölgesinin bazı bölümlerinin yerleşime açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili görüşlerini sordu.

Donfried, Kıbrıs’la ilgili gelen son dakika haberlerini dikkatle izlediğini ve bunların BM Güvenlik Konseyi kararlarına açıkça aykırı olduğunu söyledi. “ABD yönetimi bununla ilgili henüz bir açıklama yaptı mı bilmiyorum ama eminim bu hamle kınanacaktır. Bunlar bölgeyi istikrarsızlaştıran ve Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılmasının önünde engel teşkil eden kışkırtıcı eylemler” diye konuştu. “Türkiye’nin Maraş hamlesini BM Güvenlik Konseyi’nin gündemine taşımalıyız” görüşünü ileten Donfried, “Güçlü bir yanıt vermesi için uluslararası toplumu cesaretlendirmeliyiz. Doğu Akdeniz’de de gerilimi azaltacak adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Adaylara soru yönelten isimlerden Demokrat Senatör Chris Van Hollen da “Kıbrıs’ta Türkiye’nin yasadışı işgali” diye tanımladığı harekatın yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Maraş açıklamasının kışkırtıcı olduğunu belirtti, Maraş’taki statükonun değişmesinin hem BM Güvenlik Konseyi kararlarına yönelik büyük bir ihlal hem de ABD’nin statükonun karşılıklı anlaşma sağlanmadan değişmemesi gerektiği konusundaki dış politika yaklaşımına aykırı olduğunu söyledi.

Menendez, bu konuda yapılacak daha güçlü bir kınama ve yeni yaptırımlar için Avrupa Birliği’yle birlikte çalışmanın uygun olacağını kaydetti.

Van Hollen, Çarşamba Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda "ABD'nin Türkiye Politikası" adlı bir oturumun yapılacağı bilgisini verdi ve “Türkiye tarafından bölgede istikrarı tehdit eden çok sayıda adım atıldığını düşünüyoruz, bunlar yarınki oturumda ayrıntılarıyla konuşulacak” dedi.

Oturumda ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland konuşacak ve senatörlerin sorularını yanıtlayacak.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Demokrat Partili New Jersey Senatörü Bob Menendez, Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Partili Florida Senatörü Marco Rubio, beraberlerindeki 11 senatörle Türkiye'nin Maraş’ın yeniden açılması için sürdürdüğü çabaları kınayan bir açıklama yapmıştı. Her iki partiden de senatörler, Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, yönetimin hem ikili hem de çok taraflı kanalları kullanarak Türkiye'ye Maraş'taki “kışkırtıcı” tavırlarına son vermesi için baskı yapılması ve Türkiye'nin “yasadışı” eylemlerinin sonuçlarının açıkça ifade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü kapsamında düzenlenen törende yaptığı açıklamada, “Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen bu çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3 buçuğuna tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor" demişti.

Erdoğan, "Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında, mülkünde gözümüz yoktur. Kimse de bizim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkına el uzatamaz" diye konuşmuştu.

Çok katlı oteller, rezidanslar ve mağazalarla dolu Maraş’tan Türkiye’nin 1974’teki askeri harekatının ardından 39 bin kadar Kıbrıslı Rum göç etmişti. Maraş’ın kıyı bölgesi bu tarihten itibaren kapalıydı.

1983’te KKTC’nin kuruluşunun ardından BM Güvenlik Konseyi 1984 tarihli ve 550 sayılı kararında Maraş’a kendi sakinleri dışında kişilerin yerleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

