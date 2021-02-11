Senato’daki Azil Duruşması Üçüncü Gününde

Senato’nun 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen baskını kışkırtmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump’ı yargılama süreci, 9 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcıların iddialarının dinlenmesiyle devam ediyor. Demokratlar, yargılamanın üçüncü gününde, Trump’ın saldırganları biraraya getirme ve kışkırtmadaki rolüne ve baskında meydana gelen zararın boyutuna vurgu yapıyor.

Yargılamada savcı görevini üstlenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak’ta destekçilerini nasıl açıkça Washington’a çağırdığını göstermeye yönelik örnekler paylaştı.

Demokrat Kongre üyesi Diana DeGette, davada jüri konumundaki senatörlere, saldırganların olaylardan hem önce hem de sonra yaptıkları açıklamalarda, bu saldırının Donald Trump ve Trump’ın taleplerini yerine getirmek için düzenlendiğini açıkça belirttiklerini söyledi.

DeGette, “Bu gizli bir suç değildi. Başkan onlara orada olmalarını söyledi dolayısıyla herhangi bir cezayla karşılaşmayacaklarını düşündüler” diye konuştu.

DeGette, saldırganlardan birinin, başka bir saldırgana, Kongre’deki bir ofis odasına girerken, “Trump mutlu olacak, onun için savaşıyoruz” dediği bir video klip gösterdi.