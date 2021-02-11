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Senato’daki Azil Duruşması Üçüncü Gününde

11.02.2021 23:36 | Son Güncelleme:
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Senato’daki Azil Duruşması Üçüncü Gününde

Oturumda 9 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcıların iddialarının dinlenmesine devam ediliyor

Senato’nun 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlenen baskını kışkırtmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump’ı yargılama süreci, 9 Temsilciler Meclisi üyesinden oluşan savcıların iddialarının dinlenmesiyle devam ediyor. Demokratlar, yargılamanın üçüncü gününde, Trump’ın saldırganları biraraya getirme ve kışkırtmadaki rolüne ve baskında meydana gelen zararın boyutuna vurgu yapıyor.

Yargılamada savcı görevini üstlenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, eski Başkan Trump’ın 6 Ocak’ta destekçilerini nasıl açıkça Washington’a çağırdığını göstermeye yönelik örnekler paylaştı.

Demokrat Kongre üyesi Diana DeGette, davada jüri konumundaki senatörlere, saldırganların olaylardan hem önce hem de sonra yaptıkları açıklamalarda, bu saldırının Donald Trump ve Trump’ın taleplerini yerine getirmek için düzenlendiğini açıkça belirttiklerini söyledi.

DeGette, “Bu gizli bir suç değildi. Başkan onlara orada olmalarını söyledi dolayısıyla herhangi bir cezayla karşılaşmayacaklarını düşündüler” diye konuştu.

DeGette, saldırganlardan birinin, başka bir saldırgana, Kongre’deki bir ofis odasına girerken, “Trump mutlu olacak, onun için savaşıyoruz” dediği bir video klip gösterdi.

Demokratlar’ın kontrolunda olan Temsilciler Meclisi 13 Ocak’ta, eski Cumhuriyetçi başkanı binlerce destekçisini Joe Biden’ın seçim zaferini tescil etmek için toplanan Kongre binasına yürümeleri yönünde kışkırtmakla suçlayan azil karar tasarısını kabul etti.

Ancak Senato’daki yargılamada, hala Cumhuriyetçi seçmenler arasında popüler olan Trump’ın suçlu bulunması ve bir daha seçimlerde yarışmaktan men edilmesi yönünde bir karar alınması zor görünüyor. Trump 2024 seçimlerinde tekrar başkanlık için yarışmaya sıcak baktığını daha önce dile getirmişti, Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da, üçte ikilik çoğunluğun sağlanması yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Bunun için de en az 17 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlar’ın safında oy kullanması lazım.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler, Demokrat savcıların tezlerini iyi biçimde ortaya koyduğu şeklinde açıklamalar yapmış olsa da, birçoğu hala Trump’ın suçlu bulunmasına karşı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Fox News’a yaptığı açıklamada, 6 Ocak baskınının “korkunç” olduğunu ancak Trump şu anda görevde olmadığı için azletmeyi uygun görmediğini söyledi.

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