HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Senatodaki azil yargılamasında 16 saatlik soru-cevap maratonu başladı

Senatodaki azil yargılamasında 16 saatlik soru-cevap maratonu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:27 | Son Güncelleme

Senatodaki azil yargılamasında 16 saatlik soru-cevap maratonu başladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik Senatoda devam eden yargılama sürecinde 16 saat sürecek soru-cevap bölümü, yeni tanıkların çağrılıp çağrılmaması konusu etrafında başladı.

ABD Senatosunda devam eden Trump'ın yargılanma sürecinde, iddia ve savunma makamlarının 3'er gün süren açılış sunumlarının ardından yeni bir aşamaya geçildi.

Senatörlerin toplam 16 saat boyunca iddia ve savunma makamlarına sorularını yöneltme imkanı bulacakları soru-cevap bölümü, yerel saatle 13.00'te başladı. Soru-cevap bölümü iki günde 8'er saat üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeni tanıkların çağrılıp çağrılmayacağı konusu ilk bölüme damgasını vururken, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabında yer aldığı iddia edilen Ukrayna bölümü, tartışmaların odağına yerleşti.

Demokrat senatörler ve savcı vekiller, Bolton'ın Senatodaki duruşmalara tanık olarak çağrılması gerektiği konusunda mutabık iken, Trump'ın avukatları ise söz konusu adımın gereksiz olduğu görüşünü savunuyor.

New York Times gazetesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın yeni çıkacak kitabında, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden ve oğluna yönelik soruşturma açılana kadar Ukrayna'ya askeri yardımı dondurmayı istediğini yazdığını iddia etmiş, Trump ise iddiayı yalanlamıştı.

- Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralarŞans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Senatosu Beyaz Saray

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

'Acil' Koronavirüs toplantısı kararı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Elazığ ve Manisa'da art arda deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MPİ 29 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

MPİ 29 Ocak Çarşamba Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Şans Topu sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Son dakika: İran’da 4.8 büyüklüğünde deprem

İran'da deprem! Hakkari'den hissedildi

Köpeği ağaca bağlayıp döven ardından öldüren kişi gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Gözaltına alındı

Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak

Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak

Ankara’da 14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

14 kuş ve 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.