Senato’daki Cumhuriyetçiler’den Rusya Yaptırım Tasarısı

Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasıyla çıkan krizin ardından Cumhuriyetçi Senatörler Ukrayna’yı desteklemek ve Rusya’ya yaptırımlar uygulamak için hazırladıkları kendi tasarılarını Kongre’ye sundu. İki partinin desteğini alması umulan başka bir tasarı ise haftalar süren görüşmelerin ardından çıkmaza girmişti.

Cumhuriyetçiler’in üst düzey yardımcılarından biri ‘‘Avrupa Topraklarını Asla Teslim Etmeme Yasası’’ (NYET) olarak adlandırılan tasarının sunulmasının, Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında iki partili bir Ukrayna tasarısı için müzakerelerin durduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Tasarı Senatör Jim Risch liderliğinde Senato’daki 50 Cumhuriyetçi’nin 30’undan fazlasının desteğiyle hazırlandı.

Demokratlar’ın Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olması tasarının geleceğinin belirsiz olmasına neden oluyor. Tasarı, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasını derhal durdurmayı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda projeye zorunlu yaptırımlar getirmeyi öngörüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda önde gelen Rus bankalarına yaptırım uygulanması ve bunlarla iş yapan bankalara ikincil yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Senatör Bob Menendez, Cumhuriyetçiler’in tasarı önerisini ‘‘partizan tutum’’ olarak değerlendirdi.

Menendez yaptığı açıklamada ‘‘Cumhuriyetçiler’in son teklifinin Demokratlar’ın devam eden görüşmeler sırasında hemfikir oldukları maddeleri yansıttığını ve Demokratlar’ın önerdiği ‘‘tüm yaptırımların anası’’ fikrinden yola çıkarak oluşturulduğunu kaydetti.

Senato liderleri Salı günü yayınladıkları açıklamada Senato’nun Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Rusya’ya yaptırımları desteklediğini belirtmişti.

Partilerüstü bir tasarının hazırlanmasına Rusya doğalgazını Ukrayna’yı baypas ederek doğrudan Almanya’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı ve bankalara uygulanacak ikincil yaptırımların nasıl ele alınacağı konusundaki görüş ayrılıkları engel olmuştu.

Beş Demokrat ve beş Cumhuriyetçi Senatör’den oluşan iki grubun haftalardır tasarı için yürüttüğü görüşmeler başarısız olmuştu.

Her iki partiden senatörler de Rusya’ya yaptırımlar ve Kiev’e daha fazla askeri yardımı içerecek şekilde Ukrayna’ya yardım etme konusunda hızlı davranmak istediklerini söylüyor.

Benzer bir tasarı Salı günü Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından da sunuldu.

