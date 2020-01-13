Senato’daki Yargılama Bu Hafta Başlar mı?

Başkan Donald Trump ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Senato’nun azil süreci öncesinde birbirlerine yüklendi. Başkan, Pelosi için ‘‘Çılgın Nancy’’ ifadesini kullandı. Pelosi ise Senato’daki azil yargılamasından ne sonuç çıkarsa çıksın Başkan’ın azledildiğine dikkat çekti. Temsilciler Meclisi geçen ay, Başkan Trump’ın Ukrayna’dan kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmesini istemesiyle bağlantılı iki azil maddesini onaylamıştı. Bu maddelerden biri görevi kötüye kullanmak, diğeri ise Kongre’nin çalışmasını engellemekti. Ancak Pelosi üç hafta boyunca bu maddeleri Senato’ya göndermeyerek sürecin yavaşlamasına neden oldu. Pelosi böylece Senato’nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell’dan Trump’ın önde gelen yardımcılarının tanıklık etmesine ve Beyaz Saray belgeleri için celp gönderilmesine ikna etmeye çalıştı. Temsilciler Meclisi lideri Demokratlar’la Salı günü bir araya gelerek azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesinin zamanlamasını görüşecek. Senato’daki yargılamanın bu hafta başlamasına da mümkün gözüyle bakılıyor.

Pelosi Senato’da yeni tanıkları dinlemek istemeden derhal Trump’ı aklamak isteyen Cumhuriyetçileri uyardı. Pelosi, derinlemesine bir azil soruşturması yürütmemeleri halinde tarihin bu senatörleri affetmeyeceğini söyledi. Pelosi adil bir yargılamanın ancak tanıklar ve belgeler eşliğinde olabileceğini kaydetti. Pelosi sözlerine ‘‘Ya bunu yaparsınız ya da bedel ödersiniz’’ diye devam etti. Pelosi, ‘‘Bu Başkan, Mitch McConnel tarafından oynanabilecek oyunlardan bağımsız olarak temelli azledilmiştir’’ dedi ve Demokratlar’ın şimdiden Trump’ı görevden almak için yeterli delil olduğu görüşünde olduklarını söyledi. Demokratlar Trump’a yakın en az dört ismin tanık olmasını istiyor. Bunlar arasında eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de var. Başkan Trump’ın isteğiyle bu iki isim de Temsilciler Meclisi’nde tanıklık etmedi ancak Bolton geçen hafta kendisine celp gönderilmesi halinde Senato’da tanıklık edeceğini söyledi. 100 üyeli Senato’da azınlık blokunda olan 47 senatörün dört Cumhuriyetçi’nin kendi taraflarına geçmesine ihtiyacı var. Ancak bu şekilde McConnell’ın yeni tanıkların dinlenmesine muhalefet etmesinin önüne geçilebilecek.