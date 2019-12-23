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Senato’daki Yargılama Nasıl Olacak?

23.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Senato’da nasıl yargılanacağıyla tartışma konusu. Cumhuriyetçiler görgü tanıklarına karşı. Demokratlar ise görgü tanıklarının dinlenmesini istiyor. Demokratlar kamuoyuyla yeni paylaşılan bir elektronik postanın görgü tanıklarının dinlenmesini zorunlu kıldığını belirtiyor

Senato’daki Yargılama Nasıl Olacak?

Başkan Donald Trump’ın Senato’da nasıl yargılanacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Cumhuriyetçiler görgü tanıklarına karşı. Demokratlar ise görgü tanıklarının dinlenmesini istiyor. Demokratlar kamuoyuyla yeni paylaşılan bir elektronik postanın görgü tanıklarının dinlenmesini zorunlu kıldığını kaydediyor.

Beyaz Saray Senato’daki Cumhuriyetçi üyelerin Senato’daki yargılama sırasında görgü tanığı çağırmama planlarından memnun olduğunun işaretini verirken Demokratlar görgü tanığı konusunda ısrarlı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump’a yönelik görevi kötüye kullanma ve Kongre’nin çalışmasını engelleme olarak belirlenen iki azil suçlamasını onaylamıştı.

Trump’la ilgili Cumhuriyetçi üyelerin çoğunlukta olduğu bir Senato’dan görevden alınma kararının çıkmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Demokratlar Trump’a yakın bazı isimlerin görgü tanığı olarak Senato’daki yargılamaya çağrılmasından ve ifade vermesinden yana. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell görgü tanığı dinlenmeden sürecin gerçekleşmesinden yana.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer Cumartesi günüUkrayna’ya yönelik askeri yardımla ilgili ortaya çıkan bir mail yazışmasının görgü tanıklarının dinlenmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Söz konusu elektronik postada Beyaz Saray bütçe üst düzey yetkilisi Michael Duffey, Savunma Bakanlığı Pentagon’u Trump’la Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasından sadece 91 dakika sonra yardımı durdurması konusunda yönlendiriyor.

Söz konusu bilgi Kamu Doğruluğu Merkezi’nin Bilgi Edinme Özgürlüğü davası çerçevesinde mahkeme kararıyla elde edildi.

Duffey, Schumer’in ifade vermesini istediği 4 kişiden biri.

Schumer, Duffey’in ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Trump daha önce savunması için bazı görgü tanıklarının dinlenmesine sıcak bakdığının mesajını vermis ancak McConnell ve Senato’daki diğer Cumhuriyetçiler’in alacağı kararlara göre hareket edeceğini söylemişti.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in genel sekreteri Marc Short Beyaz Saray’ın da hızlı bir yargılamadan yana olduğunun mesajını verdi. Short NBC’deki açıklamasında Amerikan halkının bu hileden yorulduğunu belirtti.

Kongre üyeleri ise sürecin nasıl uygulanacağına dair bir karara varmadan tatile girdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi McConnell’a baskıyı arttırmak için azil suçlamalarını Senato’ya göndermeyi ertelemişti.

Cumhuriyetçiler Demokratlar’ın davasının çok zayıf olduğunu bu nedenle tanık istediklerini belirtiyor.

Süreç nasıl gerçeklirse gerçekleşsin 100 üyeli Senato’nun 53’ü Cumhuriyetçiler’den oluşuyor. Senato’da 45 Demokrat ve 2 de bağımsız senator var.

Trump’ın görevden alınması için 67 senatörün oyuna ihtiyaç var. Böyle bir ortamda bu çok uzak bir ihtimal olarak görülüyor.

Trump’ın Kongre’nin kabul ettiği Ukrayna’ya askeri yardımı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’la oğlu ve Ukrayna’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili iddiaları soruşturması şartına bağladığı iddiasıyla 24 Eylül’de azil soruşturması başlatılmıştı.

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