Senato’daki Yargılamada Görgü Tanığı Bilmecesi

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına yeni haftanın ilk gününde devam edilecek. Bu hafta görgü tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği netleşecek.

Demokratların görgü tanıkları ve belgeler için Senato’ya önerge sunmaları bekleniyor.

Ancak önergenin kabul edilmesi için 100 üyeli Senato’da 51 senatörün buna destek vermesi gerekiyor. Bu nedenle bağımsızlarla birlikte sayıları 47 olan Demokratların 4 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı var.

Şu ana kadar Cumhuriyetçi senatörlerden sadece Mitt Romney, Senato’da yargılama başlamadan önce Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın dinlenmesi için oy vereceğini söylemişti. Ancak Bolton bu söylemini saha sonra “büyük ihtimalle” şeklinde değiştirdi.

2 Cumhuriyetçi senatör de bu yöndeki bir önergeye destek verebileceklerini ima etmiş ama net bir açıklamada bulunmamıştı.

Eğer yapılacak oylamada 50-50’lik bir sonuç çıkarsa kördüğümü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Senato’daki yargılamaya başkanlık eden John Roberts çözecek.