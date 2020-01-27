HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senato’daki Yargılamada Görgü Tanığı Bilmecesi

Senato’daki Yargılamada Görgü Tanığı Bilmecesi

27.01.2020 00:28 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına yeni haftanın ilk gününde devam edilecek. Bu hafta görgü tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği netleşecek

Senato’daki Yargılamada Görgü Tanığı Bilmecesi

Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına yeni haftanın ilk gününde devam edilecek. Bu hafta görgü tanıklarının dinlenip dinlenmeyeceği netleşecek.

Demokratların görgü tanıkları ve belgeler için Senato’ya önerge sunmaları bekleniyor.

Ancak önergenin kabul edilmesi için 100 üyeli Senato’da 51 senatörün buna destek vermesi gerekiyor. Bu nedenle bağımsızlarla birlikte sayıları 47 olan Demokratların 4 Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyacı var.

Şu ana kadar Cumhuriyetçi senatörlerden sadece Mitt Romney, Senato’da yargılama başlamadan önce Başkan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın dinlenmesi için oy vereceğini söylemişti. Ancak Bolton bu söylemini saha sonra “büyük ihtimalle” şeklinde değiştirdi.

2 Cumhuriyetçi senatör de bu yöndeki bir önergeye destek verebileceklerini ima etmiş ama net bir açıklamada bulunmamıştı.

Eğer yapılacak oylamada 50-50’lik bir sonuç çıkarsa kördüğümü Anayasa Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Senato’daki yargılamaya başkanlık eden John Roberts çözecek.

Senato’daki yargılama planına göre haftanın ilk ve Salı günü Trump’ın hukuk ekibi savunmasına devam edecek. Çarşamba gününden itibaren senatörlerin taraflara 16 saat soru sorma hakkı var.

Bunun ardından da senatörler 4 saat boyunca görgü tanıklarının gerekli olup olmadığını tartışabilecek.

Senato’daki yargılama planına göre Cuma günü görgü tanıklarının dinlenip dinlenmemesi yönünde oylama yapılması bekleniyor.

Ancak savunma ekibi sunumunu planlanandan erken bitirirse bu konudaki tarihin değişme ihtimali olabilir.

Trump’ın ekibi Cumartesi günkü ilk savunmasını 2 satte bitirmiş, kalan 6 saati kullanmamıştı.

Başkan Donald Trump ise avukatlarının Demokratların davasını “kesinlikle paramparça” ettiğini iddia etti.

Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajında, azil oyununun daha önce hiç görülmemiş şekilde seçime müdahale olduğunu belirtti.

Özellikle Temsilciler Meclisi’nin Senato’daki yargılamada savcı görevini yürüren ekibin lideri Demokrat Adam Schiff’i hedef alan Trump, “Yolsuz politikacı, muhtemelen çok hasta biri. Henüz ülkemize yaptıkları nedeniyle bedelini ödemedi” ifadelerini kullandı.

Schiff Trump’In bu açıklamalarının tehdit olarak algıladığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan Kobe Bryant paylaşımıTrump'tan Kobe Bryant paylaşımı
Trump Netanyahu ve Gantz’la Ortadoğu Barış Planını GörüşecekTrump Netanyahu ve Gantz’la Ortadoğu Barış Planını Görüşecek
Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Artık gençler daha az cinsel ilişkiye giriyor!

Artık gençler daha az cinsel ilişkiye giriyor!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı

Trump'tan Kobe Bryant paylaşımı

Son dakika! Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

Son dakika! Azez'de bombalı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Azez'de bombalı saldırı!

Son dakika: UMH güçleri açıkladı! Hafter'den yoğun saldırı

Hafter yoğun saldırı başlattı!

İngiltere'de erkeklerin cinayet davalarında 'sert seks' savunması kullanmaması için kampanya başladı

'Sert seks' savunmasına karşı kampanya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.