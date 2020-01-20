HABER
  4. Senato’daki Yargılamada Tanıklar Dinlenecek mi?

Senato’daki Yargılamada Tanıklar Dinlenecek mi?

20.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılanmasına Salı günü başlanıyor. Ancak “Tanıklar dinlenecek mi?” sorusu henüz yanıt bulmadı. Senato’daki Demokratlar eski ve mevcut bazı Trump yönetimi yetkililerinin ifade vermesini istiyor. Bunun için Senato’da 51 üyenin desteği gerekiyor

Senato’daki Yargılamada Tanıklar Dinlenecek mi?

Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılanmasına Salı günü başlanıyor. Ancak “Tanıklar dinlenecek mi?” sorusu henüz yanıt bulmadı.

Senato’daki Demokratlar şimdiki ve eski bazı Trump yönetimi yetkililerinin ifade vermesini istiyor. Demokratlar bunu kabul ettirebilmek için Senato’da 51 üyenin desteğini almak zorundalar. Bu da dört Cumhuriyetçi senatörün desteğine ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte birçok Cumhuriyetçi görgü tanıklarının dinlenmesine karşı. Görgü tanıklarının dinlenmesi halinde ifade vermesi istenen isimlerse şöyle:

John Bolton

Bolton Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı. Demokratlar, Ukrayna’ya Bidenlar’la ilgili soruşturmalar konusunda baskı yapılırken Bolton’ın birinci elden önemli bilgilere sahip olduğunu düşünüyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturmasını yürütenler Bolton’ın Ukrayna’ya yönelik 391 milyon dolarlık askeri yardımın askıya alınmasına karşı çıktığına inanıyor.

Bolton, Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasında ifade vermeyi reddetmişti, ancak 6 Ocak’ta sürpriz bir şekilde Senato’da ifade vermek istediğini açıkladı.

Mick Mulvaney

Demokratlar, Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ni geçici olarak yürüten Mick Mulvaney’in Ukrayna’ya yardımın askıya alınmasına doğrudan müdahil olduğunu ve birinci elden bilgi sahibi olduğunu kaydediyor.

Mulvaney, Ekim ayında düzenlediği bir basın toplantısında Beyaz Saray’ın Trump’ın istediği soruşturmaları Ukrayna’ya kabul ettirmek için bu ülkeye yönelik yardımın askıya alındığını kabul etmiş, ancak daha sonra açıklamalarından geri adım atmıştı.

Mulvaney, Temsilciler Meclisi’nin ifade vermesi için celp göndermesini dikkate almamıştı.

Michael Duffey

Duffey Beyaz Saray Bütçe Ofisi’ne siyasi olarak atanan bir isim ve ulusal güvenlik kaynaklarını yönetiyor. Duffey, kayıtlara göre Pentagon’a Ukrayna’ya yönelik güvenlik yardımını askıya alması talimatını veren isim. Duffey de Temsilciler Meclisi’nin azil soruşturmasıyla işbirliği yapmamıştı.

Robert Blair

Blair, Trump’ın asistanı ve Mulvaney’in danışmanı. Blair, azil soruşturmasına konu olan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı’nın 25 Temmuz tarihli telefon konuşmasını dinleyen isimlerden biriydi. Blair de Temsilciler Meclisi’yle azil soruşturması çerçevesinde işbirliği yapmayan isimlerden.

Joe Biden ve Hunter Biden

Trump, Joe Biden’ı başkan yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden’ın çalıştığı Burisma adlı şirketin soruşturulmasını durdurmaya çalışmakla suçluyor. Trump bunun için bir kanıt sunmuş değil.

Trump 9 Ocak’ta Senato’daki yargılamada Biden ve oğlunu dinlemek istediğini söylemişti. Biden da 28 Aralık’ta Senato celbine uyacağını belirtmiş ama bunun için yasal bir dayanak olmadığını kaydetmişti.

Şikayeti bildiren şahıs

Trump daha önce Senato’daki yargılamada bütün bu süreci başlatan kişinin dinlenmesini istediğini belirtmişti. Söz konusu kişi Trump’ın 25 Temmuz tarihli konuşmasını yetkililere bildirerek azil sürecinin başlamasına neden olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Irak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldüIrak'taki olaylı gösterilerde 4 kişi öldü
İran: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekilirizİran: Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan çekiliriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu araştırma Van Gogh portresi ile ilgili tartışmayı sona erdirdi

Bu araştırma tartışmayı sona erdirdi!

Rum gazeteci: Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz

'Türkiye ile iş birliği yapmalıyız, mücadele edemeyiz'

Louis Vuitton dev elması satın aldı

Louis Vuitton dev elması satın aldı

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında neler biliniyor?

Dünyada ilk kez görüldü! Çin'den yayılıyor!

Domuza zorla bungee jumping yaptırıldı!

Domuza zorla bungee jumping yaptırıldı!

Bağdat’ta gösterilerde 14 subay yaralandı

Bağdat’ta gösterilerde 14 subay yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.