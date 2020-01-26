Senato’daki Yargılamada Tanıklar Dinlenecek mi?

Beyaz Saray Hukuk Danışmanı Pat Cipollone ve Trump’ın kişisel avukatı Jay Sekulow’un da aralarında bulunduğu savunma ekibi ise buna karşı çıktı.

Senato’daki yargılamanın nasıl gerçekleşeceği konusundaki karar tasarısının oylandığı oturumda savcı görevini yürüten Temsilciler Meclisi’nin 7 Demokrat üyesi Trump’ın görevden alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın hazırladığı öneri zaman zaman sert tartışmaların yaşanması ve birçok oylamanın ardından Cumhuriyetçi üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Senato, Başkan Donald Trump’ı nasıl yargılayacağını 13 saati bulan konuşmaların ardından belirledi ve Senato’daki süreç başlamış oldu.

Peki yeni hafta da usule dair değişiklik olabilir mi,, bunu anlamak için önce taraflarin konuşmalarının sona ermesini beklemek gerekecek.

Buna göre Demokratların özellikle talep ettiği görgü tanığı ve yeni belgeler sürecin ilk safhasında olmayacak.

Nadler’ın “Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Başkan Trump aylarca Temsilciler Meclisi’nin tanık çağırmasına izin vermdiğini söyledi bugün Bay Cipollone aynı yalanı tekrarladı. Elimde Trump’ı oturama davet ettiğim mektup var. Beyaz Saray bay Cipollone imzasıyla bunu reddetti” sözleri ortamın gerilmesine neden oldu.

Cipollone, de “Senato’ya saygılı olduk. Bay Nadler buraya geldi ve bizim ekibimize yönelik yanlış suçlamalar yöneltti. Tek utanması gereken sizsiniz bay Nadler” sözleriyle karşılık verdi.

Gerilimi Anayasa Mahkemesi Başkanı aynı zamanda Senato’daki yargılamaya başkanlık eden John Roberts azaltmaya çalıştı.

Roberts, “Sanırım hem Temsilciler Meclisi temsilcilerini hem de Başkan’ın konseyini dünyanın en özgür organına hitap ettiklerini hatırlatmam gerekiyor. Sanırım Senato’ya hitap edenler nerde olduklarını unutmamalılar” dedi.

McConnell partisinin Senato’daki 53’e-47’lik üstünlüğünü başarılı şekilde değerlendirdi ve yargılamanın çerçevesini belirleyen karar tasarısı işte tam da bu sonuçla 47’ye karşı 53 oyla kabul edildi.