Senato’dan ABD’nin İlk Yerli Bakanına Onay

Haaland, yaklaşık 200 milyon hektar federal ve yerlilere ait arazinin yönetim politikalarından sorumlu olacak. Bu da ülkenin beşte birine denk geliyor. Kendisi de yerli Laguna Pueblo topluluğunun üyesi olan Haaland, ABD yönetiminin federal düzeyde tanınan 574 yerli toplulukla ilişkilerini de yönetecek.

Haaland’ın Senato Enerji ve Doğal Kaynaklar Komisyonu’nda geçen ay yapılan iki günlük onay oturumu fosil yakıt üretimi konusunda bir referanduma dönüşmüştü. Cumhuriyetçi senatörler adayı boru hattı protestolarına katılımı, Yeni Yeşil Anlaşma’ya desteği ve Biden yönetiminin federal sondaj lisanslarını durdurması gerekçesiyle sorguya çekmişti.

Haaland’ın adaylığı, bu konuda bölünmüş durumdaki Senato’dan Lindsey Graham, Lisa Murkovski ve Susan Collins gibi Cumhuriyetçi senatörlerin onay vermesiyle 40’a karşı 51 oyla geçti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Haaland’ın onaylanmasının İçişleri Bakanlığı ve bakanlık tarafından adil şekilde muamele görmeyen yerli topluluklar arasındaki ilişkileri onaracağını söyledi.

Haaland 2018 yılında Kongre’ye seçilen iki yerli Amerikalı kadından biri olmuştu.

Haaland’ın bakanlığı onaylanmadan önce bile İçişleri Bakanlığı eski Başkan Donald Trump döneminin denetimleri azaltma eylemlerini geri çevirmek için çalışmaya devam etti. Bunlar arasında Trump döneminde geri adım atılan, göçmen kuşların korunmasına yönelik anlaşma da vardı.

Geçen hafta İçişleri Bakanlığı federal petrol ve doğalgaz izinleriyle ilgili program hakkındaki görüşlerini 25 Mart’ta yayınlayacağını bildirdi. Bu rapor Biden yönetiminin federal topraklar ve sular için verilen yeni izinlerin durdurulmasını kalıcı hale getirip-getirmeyeceğine karar verilmesine de yardım edecek.

Senato’daki oylama öncesinde Haaland sera gazı emisyonlarını kontrol altına alma sözü vermişti. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 25’i devlet arazilerinden çıkartılan fosil yakıtların yakılması sonucu oluşuyor.

Haaland, Kasım ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada yenilenebilir enerji projelerini hızlandırmayı, 2030’a kadar devlet arazilerinin ve sularının koruma altına alınmasını ve daha fazla kültürel ve ekolojik olarak hassas alanın korunmasını hedeflediğini bildirmişti.

