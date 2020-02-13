Senato'dan Başkan’ın İran’a Savaş Yetkisini Kısıtlamaya Onay 

Senato, Perşembe günü Başkan Trump’ın İran’a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan ve her iki parti tarafından da destek bulan tasarıyı onayladı. Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından kaleme alınan tasarı, Trump’ın İran’a yönelik olası bir askeri operasyon öncesinde Kongre’nin onayını almasını öngörüyor. Oylamada Demokratlar’a sekiz Cumhuriyetçi de katıldı. Böylece tasarı 45’e karşı 55 oyla kabul edildi.

Kaine tasarının Trump’la hatta başkanlıkla ilgisi olmadığını, ancak Kongre’nin savaş ilan etmenin Kongre’ye ait bir yetki olduğunu bir kez daha teyit ettiğini kaydetti.

Kaine, “Trump ve diğer başkanlar ABD’yi yakın tehditlerden koruma hakkına sahiptir, ancak bir savaş başlatmak Kongre’de tartışma ve oylamayı gerektirir” diye konuştu. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay benzer nitelikte bağlayıcı olmayan bir tasarıyı geçirmişti. Ancak iki tasarı birbirinin aynısı olmadığı için Senato’dan geçen tasarının Trump’ın imzasına sunulabilmesi için Temsilciler Meclisi’nde tekrar oylanması gerekecek. Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, tasarıyı bu ay içinde oylayabileceklerini açıkladı.