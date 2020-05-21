Senato’dan Biden’a Soruşturma Kararı

Amerika Senatosu İç Güvenlik Komisyonu, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna enerji firması Burisma’daki göreviyle ilgili soruşturma başlatılması yönünde karar aldı.

Komisyon başkanı Ron Johnson liderliğinde onaylanan karar, Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin, Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimlerinde rakibi olması beklenen Joe Biden’a ve eski Başkan Barack Obama yönetimine karşı soruşturma başlatılması yönündeki adımlarının bir parçası.

Kongre’nin Demokrat üyeleri soruşturma kararının, Trump’ın seçim kampanyasını destekleme amacıyla alınan siyasi yaklaşımlı bir adım olduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisi’nde geçen yıl yürütülen Başkan Trump’ın azledilme süreci kapsamında, Başkan Donald Trump’ın, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna firmasıyla olan ilişkisinin soruşturulması için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e baskı yaptığı ileri sürülmüş, Demokratlar Trump’ın Zelenskiy’le görüşmesinde ABD’nin Ukrayna yardımlarını pazarlık kozu olarak kullandığını iddia etmişti.