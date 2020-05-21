HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senato’dan Biden’a Soruşturma Kararı

Senato’dan Biden’a Soruşturma Kararı

21.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Amerika Senatosu İç Güvenlik Komisyonu, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna enerji firması Burisma’daki göreviyle ilgili soruşturma başlatılması yönünde karar aldı

Senato’dan Biden’a Soruşturma Kararı

Amerika Senatosu İç Güvenlik Komisyonu, eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna enerji firması Burisma’daki göreviyle ilgili soruşturma başlatılması yönünde karar aldı.

Komisyon başkanı Ron Johnson liderliğinde onaylanan karar, Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin, Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimlerinde rakibi olması beklenen Joe Biden’a ve eski Başkan Barack Obama yönetimine karşı soruşturma başlatılması yönündeki adımlarının bir parçası.

Kongre’nin Demokrat üyeleri soruşturma kararının, Trump’ın seçim kampanyasını destekleme amacıyla alınan siyasi yaklaşımlı bir adım olduğunu savunuyor.

Temsilciler Meclisi’nde geçen yıl yürütülen Başkan Trump’ın azledilme süreci kapsamında, Başkan Donald Trump’ın, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın Ukrayna firmasıyla olan ilişkisinin soruşturulması için Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e baskı yaptığı ileri sürülmüş, Demokratlar Trump’ın Zelenskiy’le görüşmesinde ABD’nin Ukrayna yardımlarını pazarlık kozu olarak kullandığını iddia etmişti.

Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu’nun soruşturma kararının sonuçlarının gelecek aylarda açıklanması bekleniyor.

Demokrat Başkan Aday Adayı Biden’ın seçim kampanyası sözcülerinden Andrew Bates, Komisyon başkanı Johnson’a atfen, “Senatör Johnson Amerikalıların hayatını kurtarmak için fazla mesai harcıyor olacağı yerde sadece Başkan’ın işini kurtarmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandıABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştüGören şaştı kaldı! Koronavirüs maskesiyle yollara düştü

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki!

Fatih Portakal'dan Bakan Kurum'a sert tepki!

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü: Binlerce balık kıyıya geldi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Almanya'da bayram namazı kararı

Almanya'da bayram namazı kararı

Rum Ordusu’nda işkence ve dayak krizi

Rum Ordusu’nda işkence ve dayak krizi

Koronavirüsün kuluçka süresi uzadı!

Koronavirüsün kuluçka süresi uzadı!

Dünya Çin'e kilitlendi! Fotoğraflar arka arkaya geliyor

Dünya Çin'e kilitlendi! Fotoğraflar arka arkaya geliyor

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı tabuta girip ölü taklidi yaptı

Karantinayı ihlal eden belediye başkanı ölü taklidi yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.