Senato'dan Biden'ın BM Daimi Temsilcisi Adayına Onay

ABD’de Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi olarak seçtiği Linda Thomas-Greenfield’in adaylığını onayladı.

Senato’nun 100 üyesinden 78’i, Greenfield’in BM ABD Daimi Temsilcisi görevini devralmasını kabul etti. Oylamadaki 20 red oyunun tamamı Cumhuriyetçi senatörlerden geldi.

Reuters haber ajansına göre, 68 yaşındaki Greenfield dış işlerinde 35 yıl hizmet verdi ve başta Afrika olmak üzere dört farklı kıtada görev yaptı.

Greenfield’in adaylığına karşı çıkan Cumhuriyetçiler, bunun nedeni olarak Greenfield’in 2019 yılında yaptığı bir konuşmayı göstererek Greenfield’in Çin’in lehine çalıştığını iddia ediyor. Greenfield ve destekçileriyse söz konusu konuşmanın Amerika’nın etkisini arttırmayı amaçladığını savunuyor.

Greenfield, Ocak ayının sonunda yaptığı adaylık konuşmasında, Çin’in “otoriter eğilimleri” karşısında durmanın en iyi yolunun Amerika’nın 193 üyeli Birleşmiş Milletler’de yeniden etkisini ve gücünü arttırması olduğuna vurgu yaptı.

Çin yönetimi Amerika’nın küresel arenadaki etkisi karşısında kendi gücünü ortaya koyma amacıyla çeşitli yollara başvuruyor. Afrika ve diğer bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelere kredi desteği sunarak bu ülkelerdeki yönetimleri Çin hükümetine bağlı kılma çabaları da bunlar arasında.