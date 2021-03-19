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  4. Senato’dan Burns’ün CIA Başkanlığına İtirazsız Onay

Senato’dan Burns’ün CIA Başkanlığına İtirazsız Onay

19.03.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu, eski Rusya büyükelçisi ve dışişleri bakan vekili Wiliam Burns’ün Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) adaylığını oybirliğiyle onayladı

Senato’dan Burns’ün CIA Başkanlığına İtirazsız Onay

ABD Senatosu kıdemli diplomat William Burns’ün Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) başkanlığına adaylığını onayladı.

Senato, eski Rusya büyükelçisi ve dışişleri bakan vekili Burns’ün adaylığını oybirliğiyle, itiraz olmaksızın onayladı.

Geçmişte hem Demokrat hem de Cumuriyetçi yönetimlerde görev alan Burns, CIA’i yönetecek ilk eski diplomat olacak. Burns daha önce Senato’dan Ürüdün ve Rusya büyükelçilikleri ve Dışişleri bakanlığındaki üç pozisyon için onay almıştı.

Şubat ayında Senato İstihbarat Komisyonu’ndaki onay oturumunda Burns, dört önceliğinin ‘‘halk, ortaklıklar, Çin ve teknoloji’’ olduğunu belirtmişti.

Burns, Çin'i, ‘‘fikri mülkiyet hırsızlığı becerilerini giderek güçlendiren, insanlarını baskı altında tutan, nüfuz alanını genişleten ve Amerika içinde etki sahaları inşa eden mağlup edilmesi güç, otoriter bir hasım” olarak tanımlamıştı.

Biden yönetiminin ve Çin’e karşı sert tavır sergilenmesini isteuen Kongre üyelerinin en önemli önceliklerinden biri Çin’le rekabet.

Burns’un oybirliğiyle onaylanması Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz’un adaylık karşısındaki itirazını çekmesinin ardından oldu. Cruz, Rusya doğalgazını Avrupa’ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesine karşı daha sert tavır alması için Biden yönetimine baskı yapmak amacıyla Burns’ün onaylanmasını geciktirmişti.

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