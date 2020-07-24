Senato’dan Geçen Pentagon Bütçesi Tasarısında F-35 Maddesi

ABD Savunma Bakanlığı da hafta başında savunma projelerine dair yaptığı rutin bir açıklamayla Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağını ABD Hava Kuvvetleri’nin satın alacağını bildirmişti.

Bunun ardından Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in Türkiye için ürettiği F-35’lerin akıbeti belirsiz kalmıştı. Tasarı bu konudaki belirsizliği de F-35’lerin yap-islet-devret yetkisinin Hava Kuvvetleri’ne verilmesiyle ortadan kaldırmış oldu.

ABD Senatosu, her yıl Savunma Bakanlığı Pentagon’un bütçesinin belirlendiği Ulusal Savunma Yetki Kanunu’nun kendi hazırladığı versiyonunu kabul etti. Bütçe tasarısındaki bir maddede ‘‘F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslimatı durduruldu’’ dendi.

Açıklamaya göre Pentagon, 862 milyon dolarlık sözleşme kapsamında, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35 savaş uçağının yanı sıra altı adet daha F-35 alacak. Türkiye için üretilmiş olan savaş uçaklarının konfigürasyonunda ABD modellerine göre gerekli değişiklikler yapılacak.

Türkiye F-35 programı kapsamında 100 adet savaş uçağı almayı planlıyordu. Ancak Ankara’nın Moskova’dan S-400’leri teslim almaya başladığı geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye için üretilen ilk parti savaş uçakları üretim bandından çıkmış, Türk pilotlar da Arizona ve Florida’daki Amerikan üslerinde eğitim almaya başlamışlardı.

ABD ve F-35 projesinde yer alan diğer ülkeler, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin bu savaş uçakları için güvenlik tehdidi oluşturduğunu, Rusya’nın bu sistemi F-35’lere ilişkin gizli bilgileri ele geçirmek için kullanabileceğini ve S-400 sisteminin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını belirtiyor.

Türkiye ise S-400 sisteminin NATO’nun herhangi bir savunma sistemine entegre edilmeyeceğini ve bu sebeple de ittifaka yönelik bir tehdit oluşturmadığını savunuyor.