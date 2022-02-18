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Senato’dan Geçici Ödenek Tasarısına Onay

18.02.2022 03:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senato federal hükümete 11 Mart’a kadar kaynak sağlayacak geçici ödenek tasarısını 27’ye karşı 65 oyla kabul etti. Tasarı geçmeseydi federal hükümet 18 Şubat Cuma gününden itibaren kısmen kapanacaktı

Senato’dan Geçici Ödenek Tasarısına Onay

Senato federal hükümete 11 Mart’a kadar kaynak sağlayacak geçici ödenek tasarısını 27’ye karşı 65 oyla kabul etti. Tasarı geçmeseydi federal hükümet 18 Şubat Cuma gününden itibaren kısmen kapanacaktı.

Kısa vadeli ödenek paketi geçen hafta Temsilciler Meclisi’nden 162’ye karşı 272 oyla geçmişti. Bundan sonra paket imza için Başkan Joe Biden’ın masasına gidecek.

Hükümete sağlanan kaynak, Kongre’de Aralık ayında kabul edilen bir paketle Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Kongre üyeleri hala federal hükümeti 2022 mali yılının sonu olan 30 Eylül’e kadar açık tutacak daha geniş kapsamlı bir bütçe tasarısı üzerinde çalışıyor.

Geniş kapsamlı ödenek üzerinde 11 Mart’a kadar anlaşma sağlanamazsa Kongre’nin geriye üç seçeneği kalıyor. Bunlar; bu mali yılın geri kalanı için mevcut kaynakları eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından onaylanan seviyelerde uzatan bir yasa tasarısını geçirmek, yeni bir geçici ödenek tasarısı kabul etmek, ödeneğin kesilmesine izin vermek.

Ödeneğin kesilmesi federal devlet çalışanlarına ücretsiz izin verilmesi ve birçok devlet programının durmasına neden olabilir.

Mevcut ödeneğin uzun dönemli uzatılması ise Pentagon’da işten çıkartmalara ya da Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün tıbbi araştırmalarının dondurulmasına neden olabilir.

Kongre’nin federal hükümete ödenek sağlamakta başarısız olduğu son dönem 2018 yılının aralık ayında Demokratlar dönemin başkanı Donald Trump’ın ABD-Meksika sınır duvarına bütçe ayrılmasını reddettiklerinde yaşanmıştı.

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