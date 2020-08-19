Senato’dan Rusya’nın Seçimlerdeki Etkisini Gösteren Rapor

Senato İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında kampanya yetkililerinin Rus istihbaratıyla temaslarının ciddi bir karşı istihbarat tehdidi oluşturduğunu bildirdi. Komisyon’un konuyla ilgili bin sayfalık raporunda Başkan Donald Trump’ın yakın çevresinin Rus istihbaratıyla düzenli şekilde temas kurduğu ve bundan fayda sağlamaya çalıştığı belirtildi. Bin sayfalık bu rapor Cumhuriyetçiler liderliğindeki Senato’nun İstihbarat Komisyonu tarafından Rusya soruşturmasıyla ilgili hazırlanan beşinci rapor. Rapor, Rusya’nın 2016 seçimlerini etkileme konusunda agresif ve geniş kapsamlı çabalarını ortaya koyuyor. Rapor’da Trump’ın yakın çevresinin özellikle Rus askeri istihbaratı tarafından ele geçirilen dönemin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton’un elektronik postalarının içeriğinin sızdırılmasının etkisini arttırmak için Rusya’nın yardımını kullanmaya ‘‘istekli olduğu’’ belirtiliyor. Komisyona göre her iki partinin katılımıyla yapılan soruşturmanın sonucu olan rapor, Rusya’nın günümüze kadar olan faaliyetlerini ve oluşturduğu tehdidi kapsamlı şekilde tarif ediyor.

Rapor, büyük ölçüde özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasının bulgularını yansıtıyor. Başkan Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) soruşturmasının Rusya’yla ilişkilerini mercek altına almak için gerekçesi olmadığını söylüyor ve Mueller’ın soruşturması için ‘‘Cadı Avı’’ benzetmesini yapıyor. Mueller’ın soruşturması Rusya’nın seçimlere müdahalesine neden olan süreçte payı olanların adalet karşısına çıkartılmasını hedeflerken, Senato İstihbarat Komisyonu’nun soruşturmasıysa bu tür bir müdahalenin tekrar edilmemesi için yapılan bir karşı istihbarat hamlesi niteliğinde. Öte yandan Senato Adalet ve İç Güvenlik Komisyonları da Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarıyla ilgili kendi soruşturmalarını yürütüyor. Bu komisyonlar FBI’ın Rusya soruşturması sırasında yaptığı öne sürülen usulsüzlüklere yoğunlaşıyor. Son olarak Adalet Bakanı William Barr tarafından atanan bir savcı Cuma günü eski bir FBI avukatına yönelik ilk adli davasını açmıştı. Raporun en çarpıcı kısımları Trump’ın eski kampanya müdürü olan Paul Manafort ve Komisyon tarafından Rus istihbarat yetkilisi olarak tanımlanan Konstantin Kilimnik arasındaki yakın iş ilişkisi.

‘‘Demokratlar’ın elektronik postalarına sızılmasında Manafort’un payı olabilir’’ Raporda bu ilişkinin ABD’nin karşı istihbarat çalışmaları için büyük tehdit oluşturduğu yorumu yapılıyor. Raporda Manafort’un Trump’ın kampanyasının araştırma verilerini Kilimnik’le paylaştığı ve Kilimnik’in Kremlin tarafından Demokratların elektronik postalarına sızmak için yürütülen operasyonla bağlantılı olabileceğine dair ‘‘bazı deliller’’ olduğu belirtiliyor, ancak bu delillerin ne olduğu açıklanmıyor. Raporda iki istihbarat bilgisinin de Manafort’un bu operasyonlarla bağlantılı olma olasılığı olduğunu ortaya koyduğu belirtiliyor, ancak belgede bundan sonraki cümlelerin gizlendiği görülüyor. Mueller soruşturması kapsamında her iki isme de resmi suçlama yapılmış, ancak iki isim de elektronik postalara sızılması faaliyetinden suçlanmamıştı. Mueller’ın soruşturmasında yaptığı gibi Senato İstihbarat Komisyonu da Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile Rus avukat Natalia Veselnitskaya arasında 2016 yılının Haziran ayında yapılan toplantıyı inceledi.