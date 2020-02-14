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Senato‘dan Trump’ı İran konusunda frenleme girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

ABD'de Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyon başlatma yetkisini sınırlandırmayı öngören tasarıyı kabul etti.

Senato‘dan Trump’ı İran konusunda frenleme girişimi

ABD'nin Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava operasyonuyla öldürmesinden birkaç hafta sonra ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri bir operasyon düzenleme yetkisine sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etti.

Tasarı Senato'da 8 Cumhuriyetçi senatörün Demokratlar'a katılmasıyla, 45'e karşı 55 oyla kabul edildi. Tasarı, Başkan'ın İran'a yönelik askeri operasyonlar öncesi Kongre'ye danışmasını, Kongre savaş ilan etmediği ya da askeri güç kullanımı ile ilgili özel bir yetkilendirme yapmadığı sürece Trump'ın İran'a yönelik operasyonlarda yer almış askerlerini geri çekmesini öngörüyor.

Tasarıyı kaleme alan Demokrat Senatör Tim Kaine, savaşla ilgili bir kararın Kongre'de tartışılması ve oylanması gerektiğini belirterek, "Senato Trump'ın vetosuna karşı birşey yapamasa bile bu karar olası bir operasyon aşamasında Trump'a etki edecektir. Trump halkın düşüncelerini dikkate alıyor" dedi.

Tasarı geçen ay benzer bir tasarıyı ele alan Temsilciler Meclisi'ne gönderilecek ve orada kabul edilmesi halinde onay için Beyaz Saray'a iletilecek. Başkan Trump'ın bu aşamada tasarıyı veto etmesi bekleniyor. Senato'nun üçte ikisinin tasarıyı onaylaması halinde Başkan'ın vetosu geçersiz oluyor. Ancak Senato‘daki 100 senatörden 53'ü Cumhuriyetçi ve Başkan Trump'ı destekliyor.

Haziran ayında da Trump'ın İran'a saldırı düzenlemeden önce Senato'nun onayını almasını öngören bir tasarı başarısız olmuştu.

Reuters, AP, AFP / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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