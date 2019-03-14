Senato'nun Oylamada Trump'ın Acil Durum İlanına Karşı Çıkması Bekleniyor

Amerika Senatosu bugün, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırı boyunca örmek istediği duvara kaynak sağlamak için acil durum ilan etmesiyle ilgili bir oylama yapacak. Beklenti, Senato’nun bu acil durum ilanını onaylamaması ve yasamanın gücünü Trump’a hissettirmesi yönünde.
Senato’da aslen Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler 53’e 47 çoğunluktalar ancak Trump’ın partisinin içerisinden bazı senatörlerin de Demokratlarla birlikte hareket ederek kararı reddedeceği biliniyor.
Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, “Bir Başkan, Kongre’den istediği kararı çıkaramadığında acil durum ilan edebilir ve Kongre de buna sakince omuz silkip bırakacak mı? Nasıl bir rezalet bu” dedi.
Çoğu Cumhuriyetçi, Amerika Anayasası’na göre Kongre’nin, harcamalar üzerinde yetkisi bulunduğuna işaret ederek acil durum ilanından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Ancak birçok Senatörün de, Meksika sınırında güvenlik için duvarı bir ihtiyaç olarak görmelerinden dolayı acil durumu ilanı kararına destek çıkmaları bekleniyor.
Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü James Inhofe Twitter hesabından yayınladığı mesajında “Sizin için oy vereceğim Sayın Başkan. Sınırları olmayan bir ülke yok” ifadelerini kullandı.
Veto olasılığı
Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi acil durum ilanına karşı kararı kabul etti. Ancak Temsilciler Meclisi’nin bu kararının Başkan Trump tarafından veto edilmesi bekleniyor. Bu Trump’ın önüne gelen bir karara yönelik ilk vetosu olacak.
Trump, Başkanın Kongre’den onay alamadığı hallerde acil durum ilan etme yoluna gitmesinin bir emsal oluşturması tartışmasıyla ilgili olarak Cumhuriyetçilere seslendi ve bu konuda endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.
Trump, Twitter’da yayınladığı mesajında “Çok basit, Sınır Güvenliği/Suç yok, aksi düşünülmemeli. Sınırımızda BÜYÜK BİR ACİL DURUMUMUZ var ve bu ülkenin insanları bunu gayet iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı.
Kongre, Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Trump’ın başkanlığının ilk yılında, duvar için bir bütçe çıkarmadı. Temsilciler Meclisi’nde kontrolün Demokratlara geçmesinin ardından da Kongre, duvar değil ama sınırda güvenliğin arttırılması, bariyer ve dikenli tellerin geliştirilmesi için bir bütçeye onay verdi.
Acil durum ilanıysa Başkan’a, doğrudan bir alandaki krizi çözmek için federal bütçeleri yönlendirme imkanı sunuyor.
Başkan'a karşı blok
Bazı Cumhuriyetçilere göre Trump’ın acil durum ilanı karşısında oluşan bu blok ileride Demokrat bir Başkan tarafından da Kongre’nin iradesinden kaçmak için kullanılabilir.
Kentucky Senatörü Rand Paul, “Düşünün ileride Yeni Yeşil Anlaşma(Küresel ısınmaya karşı sunulan yasa tasarısı)için kaynak kullanmak isteyen sosyalist eğilimli bir Başkan bunu kullanabilir ya da acil durum ilan edebilir. Kongre sınır güvenliği bütçesini tartışmasız onaylamalı. Ama Başkan da Kongre’nin etrafından dolanmamalı” dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de acil durum ilanı kararının Kongre’den geçmeyeceğini söyledi.
Pelosi yaptığı açıklamada “Temsilciler Meclisi Başkan Trump’a acil durum ilanı izni vermek için bu yasayı onaylamayacak” dedi.
Meksika sınırına duvar örmek Başkan Donald Trump’ın en büyük seçim vaadlerinden biriydi. Trump yaptığı açıklamalarda duvarın bütçesinin Meksika tarafından karşılanacağını iddia etmişti. Meksika bu iddialara karşı çıktı.
Beyaz Saray’da Amerika’yla Meksika ve Kanada arasında yapılacak yeni ticaret anlaşmasıyla Meksika’nın dolaylı olarak duvarın bütçesini karşılayacağını açıklamıştı.
Trump’ın acil durum ilanı kararı Kongre’deki oylamanın haricinde aynı zamanda mahkemeye de taşınmış durumda. Belki de bu konuda son sözü federal mahkemeler söyleyecek.