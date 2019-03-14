Senato'nun Oylamada Trump'ın Acil Durum İlanına Karşı Çıkması Bekleniyor

Amerika Senatosu bugün, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırı boyunca örmek istediği duvara kaynak sağlamak için acil durum ilan etmesiyle ilgili bir oylama yapacak. Beklenti, Senato’nun bu acil durum ilanını onaylamaması ve yasamanın gücünü Trump’a hissettirmesi yönünde.

Senato’da aslen Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler 53’e 47 çoğunluktalar ancak Trump’ın partisinin içerisinden bazı senatörlerin de Demokratlarla birlikte hareket ederek kararı reddedeceği biliniyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, “Bir Başkan, Kongre’den istediği kararı çıkaramadığında acil durum ilan edebilir ve Kongre de buna sakince omuz silkip bırakacak mı? Nasıl bir rezalet bu” dedi.

Çoğu Cumhuriyetçi, Amerika Anayasası’na göre Kongre’nin, harcamalar üzerinde yetkisi bulunduğuna işaret ederek acil durum ilanından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. Ancak birçok Senatörün de, Meksika sınırında güvenlik için duvarı bir ihtiyaç olarak görmelerinden dolayı acil durumu ilanı kararına destek çıkmaları bekleniyor.